Youtuber vytvořil falešný software pro cheatery, směje se jejich reakcím

I když se podvádění v online hrách podle odhadů věnuje ani ne procento ze všech jejich uživatelů, jsou tzv. cheateři pro herní průmysl obrovským problémem (viz náš nedávný článek). I taková hrstka lidí totiž dokáže zkazit zážitek poctivé většině, což ve výsledku znamená pro poskytovatel her vážné finanční ztráty. Ať se přitom snaží jakkoli, lidé, co cheaty vytvářejí, jsou vždy o krok před nimi, bez ohledu na přísné tresty, které jim hrozí.



ScriptKid dokonce investuje stovky dolarů do reklamy, aby jeho falešný cheatovací program měl co nejvíce uživatelů.

Běžní hráči mohou podvodníky maximálně tak nahlásit a pak doufat, že proti nim provozovatelé nějakým způsobem zakročí. Youtuber, vystupující pod přezdívkou ScriptKid, se ale s tímto „ex post“ přístupem nehodlá smířit, a tak podvodníkům vyhlásil válku jejich vlastními zbraněmi.

Vytvořil totiž program pro populární hru CS:GO, který se tváří jako klasický cheatovací software, jenže lidem, kteří si ho nainstalují, namísto poskytování výhod škodí. A to mnohdy sofistikovanými způsoby. Například na chvilku změní citlivost pohybu myši, takže není možné kloudně mířit, jindy zase prokládá zásobník „slepými“ patronami, případně při pokusu otevřít dveře přehraje nesmírně realistický zvuk klepání, který většinu lidí zcela vykolejí a donutí je sundat si sluchátka. Software navíc automaticky posílá záznamy každého „cinklého“ zápasu na ScriptKidův počítač. Výsledkem je již několik video sestřihů, kterým se smějí miliony lidí.

K dokonalosti už chybí jen záběry z webkamery. Sledovat reakce hráče přesvědčeného o svém vítězství, když v posledních sekundách zjistí, že se mu nepodařilo zneškodnit bombu, jak mu hra do té doby tvrdila, by bylo určitě k popukání.

ScriptKid samozřejmě průběžně mění názvy svého prográmku i jeho vzhled, takže o nové „zákazníky“ nouzi nemá. Na druhou stranu ti, co si jeho jinak neškodný software stáhnou, jsou na tom daleko lépe než většina ostatních, co používají nějaký „opravdový“. Ty totiž většinou obsahují i nějakou formu škodlivého malwaru, jehož dopady mohou být daleko drastičtější než jen pár prohraných zápasů a z ostudy kabát.