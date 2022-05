Francouzům vadí anglické herní termíny, vymysleli si vlastní

Jestli mají počítačové hry na hráče nějaký nepopiratelně dobrý vliv, tak je to schopnost naučit zábavnou formou cizí jazyk. Jsme jednoduše příliš malým trhem na to, aby se distributorům vyplatilo ve velkém hry překládat do češtiny, vzhledem k jejich stále větší složitosti je v tomto ohledu situace dokonce ještě horší než třeba před deseti lety, nejnověji české překlady vzdal například i Ubisoft.

Francouzi mívají pověst snobů, nová jazyková pravidla to jen přiživují.

Přibližně 275 milionů francouzsky mluvících lidí to má v této oblasti daleko snazší, spolu s němčinou a španělštinou nechybí francouzská lokalizace prakticky v žádné větší hře a to většinou i formou dabingu. Přesto má jistá část tamních kulturních elit strach, že by herní žargon mohl podkopat čistotu francouzského jazyka a tak chtějí roky zažité anglikanismy vymýtit.

Ministerstvo kultury proto vydalo seznam zakázaných anglických termínů a pro každý navrhlo domácí variantu. Nejde ovšem o kreativní výtvory à la například slavná česká čistonosoplena namísto kapesníku, ve většině případů jde jen přímé překlady. Ty ovšem zní notně kostrbatě, například namísto progamera by se tak nově mělo používat „joueur professionnel“, streamer zase bude „joueur-animateur en direct“ a například stále populárnější cloudové hraní „jeu video en nuage.“

Zákaz termínů se ovšem týká jen oficiálních materiálů vznikající ve spolupráci s vládou, tamní herní novináři se tedy nemusí bát, že by jim za používání dávno zažitých termínů jako „esport,“ „frag“ nebo třeba „score“ hrozil nějaký postih.

Vzhledem k jejich délce se pak nedá předpokládat ani to, že by se nové výrazy dostaly do běžné mezilidské komunikace. Ostatně předchozí pokusy v této oblasti už dávno zklamaly, lidé prostě nebudou říkat l’access sans fil à internet místo kratšího le hifi, ať si o tom úředníci myslí cokoliv.