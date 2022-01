Hráči Foxhole chystají stávku, na virtuálním bojišti nastane mír

Drtivá většina válečných her se soustředí jen na samotný boj. Tvůrci druhoválečného MMO Foxhole ovšem chtějí ukázat, že o vítězi válečných konfliktů nerozhodují jen hrdinní vojáci v poli, ale i dobře vybudovaná logistika.

Foxhole je tak trochu jiná válečná hra.

Ani ti nejprohnanější vojevůdci totiž nemohou porazit nepřátele, pokud nebudou mít dostatečný přísun nábojů, paliva či posil. I když je hra zatím stále jen v režimu předběžného přístupu, dokázala už přilákat tisíce hráčů, kteří společnými silami vytváří jedno z nejpůsobivějších bojišť, jaké jsme kdy ve videohrách mohli vidět. To ovšem brzy možná přestane platit, alespoň tedy na nějakou dobu. Skupina 1 800 hráčů, zodpovědných právě za zásobování fronty, totiž podepsala petici, žádající po autorech hry zásadní úpravy v jejích mechanismech a pokud jim nebude vyhověno, vstoupí do stávky.

Vývojáři si přitom nemohou dovolit je jen tak ignorovat, pokud totiž nebude fungovat zásobování, nebude se ani bojovat a hru tak opustí i lidé, kteří jsou se stávajícími pořádky spokojení. Výpadek v počtu hráčů by pak malému studiu Siege Camp mohla přinést výrazné finanční ztráty. Mezi protestujícími najdeme i hrstku Čechů, alespoň tedy co mohu usuzovat s přezdívek jako JirikCZ nebo Czechpoint.

Samotné požadavky hráčů působí trochu úsměvně, vzhledem k tomu, že se jedná o simulaci války – podle nich by například nemělo docházet ke sněhovým bouřím a shánění zásob by mělo být celkově jednodušší. Je však logické, že videohra by měla hráče především bavit a ne frustrovat, ústup od realismu za každou cenu, by tak měl být ku prospěchu věci.

„Uvědomujeme si, že naše organizace samozřejmě není odborovou organizací v tradičním slova smyslu, jsme v podstatě skupinou na obranu hráčů a naše rozhodnutí vůbec hrát je samozřejmě ryze dobrovolné. Důvodem, proč jsme si tuto cestu zvolili, je především to, že nám na Foxhole záleží a chceme, aby se zlepšila,“ řekl mluvčí protestujících magazínu NME.

Kázat vodu, pít víno.

Stávky, nebo bojkoty chcete-li, nejsou v online herních světech úplně obvyklé, ale je to jeden z těch lepších způsobů, jakým obvykle hráči dávají najevo nespokojenost. Problém ovšem je, že zorganizovat nějaký společný postup v rozsahu, který by byl relevantní, lze v celkově rozštěpené komunitě jen obtížně.

A tak jsou bojkotující většinou jen pro smích. Připomeňme třeba slavný bojkot fanoušků Call of Duty, který nevydržel ani den. Předloňský „masivní bojkot“ nových Pokémonů zase vyústil v rekordních 16 milionů prodaných kopií a třeba podněcovatelé bojkotu Left 4 Dead 2 se po zaplacení letenek do sídla Valve bez skrupulí nechali rozesmátí vyfotit s Gabem Newellem.