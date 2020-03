Profesionální fotbalisté hrají v karanténě Fifu, lákají tisíce diváků

Snad až na běloruskou fotbalovou ligu a turnaje v šachu je veškerý profesionální sport kvůli koronaviru pozastaven, v mnoha případech pak rovnou zrušen. Vzhledem k závažnosti situace to asi není největší problém, který aktuálně lidstvo musí řešit, fanoušci i sami sportovci však v domácí karanténě jen těžko hledají nějakou formu vybití. My na Bonuswebu už dávno víme, že počítačové hry jsou pro tyto účely vyloženě ideální, teď na to přichází i řada slavných sportovců.

Fotbalová hra FIFA 2020 je oblíbená i u samotných fotbalistů.

Když bylo ve Španělsku zrušeno oblíbené fotbalové derby, vyzval útočník Realu Betis Borja Iglesias obránce Sevilly Sergia Reguilóna alespoň na zápas ve hře FIFA 20 (naše recenze). Jejich soupeření sledovalo na Twitchi přes 60 000 diváků a rozhodně se nenudili. Zápas skončil divokým skóre 6:5 a díky emotivnímu komentáři byl zábavnější, než na co jsme zvyklí z domácí ligy.



Šlo samozřejmě jen o show a samotný výsledek se nikam zapisovat nebude, pro všechny zúčastněné to však bylo vítané zpestření. A tak není divu, že se na počítačový fotbal daly i další týmy. Anglický Leeds United například streamoval počítačem simulovaný zápas proti Cardiffu, který na Facebooku sledovalo živě 161 000 lidí, Southampton zase před očima desítek tisíc diváků svěřil ovládání svých virtuálních fotbalistů jednomu ze svých fanoušků.

Druholigový Leyton Orient FC dokonce zorganizoval turnaj pod názvem UltimateQuaranTeam, kterého se mimo jiné účastní i zástupci Manchester City, spolupráci na této charitativní události nabídl i slavný komentátor Guy Mowbray. Španělská La Liga má obdobný turnaj již za sebou, jeho vítězem se stal Marco Asensio z Realu Madrid. Ten kvůli zranění kolene zmeškal celou sezonu, měl tedy spoustu času na trénování. Paradoxní ovšem je, že se turnaje nemohly zúčastnit týmy FC Barcelona a Real Mallorca, protože mají smlouvu s konkurenčním fotbalovou hrou Pro Evolution Soccer.

 End to end stuff as Bamford makes it 2-1! What a cross from Harrison! pic.twitter.com/XTumrr6XRS — Leeds United (@LUFC) March 15, 2020

Fotbalisté nejsou jediní, kteří nahradili skutečné sportoviště tím digitálním. Místo Velké ceny Bahrajnu se během uplynulého víkendu konala alespoň jeho virtuální verze. Nezúčastnili se jí sice skuteční jezdci formule 1, ale i tak měla obrovskou sledovanost. Vedle několika celebrit a influencerů závodili i skuteční profesionálové, vítězem se pak stal rezervní jezdec Renaultu Číňan Guanyu Zhou.

Dá se předpokládat, že než přísná bezpečnostní opatření ustoupí, budeme svědky ještě mnoha podobných akcí. Soupeření je totiž lidstvu vlastní a na hraní videoher stačí jen investice nepřesahující 10 000 Kč. Elektronické sporty sice ty opravdové samozřejmě nikdy nahradit nemůžou, bez problému však mohou fungovat vedle sebe.

I tak se nemůžeme dočkat, až se budeme moci v klidu odlepit ze židlí a pořádně se proběhnout. Na točené pivo.