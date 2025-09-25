Potvrdily se tak dřívější spekulace, Forza Horizon 6 bude zasazena do Japonska. Studio Playground Games tak vyslyšelo přání mnoha fanoušků.
„Japonsko má tak jedinečnou kulturu – od automobilů přes hudbu až po módu – že je ideálním místem pro další díl série Horizon. Stejně jako u všech předchozích dílů Horizon chceme, abychom zajistili autentické zpracování a hratelnost otevřeného světa,“ řekl umělecký ředitel Don Arceta.
Co se konkrétních míst týče, hráči se mohou těšit na pestrou paletu lokací, jak je ostatně u série zvykem. Tvůrci zmiňují ulice Tokia, ale i krásy přírody, horských oblastí a venkova. Opět můžeme očekávat střídání ročních období. Určitou míru autenticity má zajistit angažmá konzultantky Kyoko Yamashity.
„I když se nutně nesnažíme Japonsko a jeho prostředí věrně reprodukovat, naším cílem vždy bylo zachytit jedinečnou kulturní podstatu této země a prezentovat ji co nejvíce ve stylu Horizon.“
„Japonská automobilová kultura je úžasná svou hloubkou a rozmanitostí. Kei cars a dodávky s kultovním statusem, precizní motoristický sport, kořeny driftingu a vášeň pro přizpůsobování vozů jsou opravdu výjimečné. Je otevřená různým úrovním nadšení a znalostí, což je přesně ten druh mnohovrstevnatého světa, který chci, aby hráči pocítili,“ dodává Yamashita.
Prozatím je k dipozici pouhý teaser, plnohodnotný trailer zřejmě uvidíme až začátkem příštího roku. Co se platforem týče, hra vyjde v roce 2026 nejprve na PC a Xbox Series X/S. S vydáním na PlayStation 5 se počítá, ale až později.