Zatímco návrat okruhových závodů Forza Motorsport nedopadl podle představ a vyústil v masivní propouštění téměř poloviny zaměstnanců studia Turn 10, sesterská značka Forza Horizon od Playground Games si užívá zasloužené přízně.
Od vydání Forzy Horizon 5, v níž jsme řádili v Mexiku, uběhnou letos v listopadu čtyři roky, a tak už se přiblížil čas vydat další díl. O tom prozatím oficiálně víme jen to, že vyjde během roku 2026. Hráči už samozřejmě nějakou dobu spekulují, kam nás vezme arkádová závodní série tentokrát. A podle posledního vodítka by to mohlo být Japonsko.
Za vším je již smazaný příspěvek (via Reddit) na Instagramu od australské společnosti, která se zabývá dovozem vozů Cult & Classic. Na obrázku má být vývojář skenující automobily Kei – nejmenší vozy schválené v Japonsku pro jízdu po dálnicích. Zatímco v zemi vycházejícího slunce se těší značné popularitě, mimo Japonsko k vidění moc nejsou.
Jako vždy platí, informace berte do oficiálního oznámení, případně nějakého většího úniku, s rezervou.
I když Forza Horizon 5 vyšla už v roce 2021 na PC a Xbox Series X/S, díky letošnímu portu na PlayStation 5 se dostala znovu na výslunní. Ačkoliv se na konkurenční platformě prodává za plnou cenu, podle odhadů je to letos nejprodávanější hra na PlayStation 5. Někteří analytici se domnívají, že Forza Horizon 6 už vyjde na všechny platformy současně.