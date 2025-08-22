Forza Horizon 6 by mohla být zasazena do Japonska

Ondřej Zach
  10:58
Mimořádně úspěšná arkádová závodní značka Forza Horizon by se mohla po Mexiku podívat do Japonska. Naznačuje to nejnovější leak.
Honda N-Box Joy

Honda N-Box Joy | foto: Honda

Forza Horizon 6 v Japonsku?
Forza Horizon 5
Forza Horizon 5
Forza Horizon 5: Hot Wheels
52 fotografií

Zatímco návrat okruhových závodů Forza Motorsport nedopadl podle představ a vyústil v masivní propouštění téměř poloviny zaměstnanců studia Turn 10, sesterská značka Forza Horizon od Playground Games si užívá zasloužené přízně.

Od vydání Forzy Horizon 5, v níž jsme řádili v Mexiku, uběhnou letos v listopadu čtyři roky, a tak už se přiblížil čas vydat další díl. O tom prozatím oficiálně víme jen to, že vyjde během roku 2026. Hráči už samozřejmě nějakou dobu spekulují, kam nás vezme arkádová závodní série tentokrát. A podle posledního vodítka by to mohlo být Japonsko.

Forza Horizon 6 v Japonsku?

Za vším je již smazaný příspěvek (via Reddit) na Instagramu od australské společnosti, která se zabývá dovozem vozů Cult & Classic. Na obrázku má být vývojář skenující automobily Kei – nejmenší vozy schválené v Japonsku pro jízdu po dálnicích. Zatímco v zemi vycházejícího slunce se těší značné popularitě, mimo Japonsko k vidění moc nejsou.

Jako vždy platí, informace berte do oficiálního oznámení, případně nějakého většího úniku, s rezervou.

I když Forza Horizon 5 vyšla už v roce 2021 na PC a Xbox Series X/S, díky letošnímu portu na PlayStation 5 se dostala znovu na výslunní. Ačkoliv se na konkurenční platformě prodává za plnou cenu, podle odhadů je to letos nejprodávanější hra na PlayStation 5. Někteří analytici se domnívají, že Forza Horizon 6 už vyjde na všechny platformy současně.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nadšenec postavil svět Skyrimu z Lega. Potřeboval na to 73 761 dílků

Přes dva a půl roku strávil herní nadšenec Ian Roosma stavbou mapy populárního RPG The Elder Scrolls: Skyrim z kostiček Lega. Obrovské panorama obsahuje každou významnou nadzemní část hry a s...

Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli...

Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování

Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...

Ukradli mi obličej, zlobí se streamer. Sexy akci propagují AI klony

Úspěšná hra The First Descendant tentokrát vzbudila rozruch něčím jiným, než sexy pózami spoře oblečených hrdinek. Hráči si všimli, že hru na sociálních sítích propagují streameři vytvoření umělou...

Kéž byste na tom prodělali co nejvíc peněz. Nová hra vyvolala hněv fanoušků

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Oznámení nové hry od studia ZA/UM vyvolalo vlnu hněvu. Novinka sice působí zajímavě, ale pozadí vývoje tohoto projektu nedá spát fanouškům předchozího titulu Disco Elysium, kteří stále nemohou vedení...

Drag x Drive

vydáno 22. srpna 2025  13:40,  aktualizováno  13:45

Hollow Knight: Silksong

vydáno 22. srpna 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Forza Horizon 6 by mohla být zasazena do Japonska

Mimořádně úspěšná arkádová závodní značka Forza Horizon by se mohla po Mexiku podívat do Japonska. Naznačuje to nejnovější leak.

22. srpna 2025  10:58 1

Pragmata

vydáno 22. srpna 2025  7:32,  aktualizováno  7:51

Kéž byste na tom prodělali co nejvíc peněz. Nová hra vyvolala hněv fanoušků

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Oznámení nové hry od studia ZA/UM vyvolalo vlnu hněvu. Novinka sice působí zajímavě, ale pozadí vývoje tohoto projektu nedá spát fanouškům předchozího titulu Disco Elysium, kteří stále nemohou vedení...

22. srpna 2025 4

Zero Parades

vydáno 21. srpna 2025  14:45,  aktualizováno  23:23

Vyzkoušejte novou Dunu, čas na to máte do neděle

V červnu vydaný survival Dune: Awakening brzy rozšíří nový obsah, tvůrci tak zkoušejí nalákat nové hráče. Na vyzkoušení trial verze máte čas do neděle.

21. srpna 2025  9:55 0

Outlaws + Handful of Missions Remaster

vydáno 21. srpna 2025  9:27

Kirby Air Riders

vydáno 21. srpna 2025  9:23

Začal nejvýznamnější herní svátek GamesCom. Podívejte se, jak vypadá bez davů

Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Už šestnáct let se (s covidovou přestávkou) na konci prázdnin koná v Německu největší setkání fanoušků počítačových her na světě. Účastní se ho statisíce lidí a samozřejmě ani my jsme si ho nemohli...

21. srpna 2025 4

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Byl ponižován a týrán. Smrt streamera vyvolala pobouření, probíhá vyšetřování

Francouzský streamer Raphaël Graven, kterého diváci znali pod přezdívkou Jean Pormanove, zemřel ve věku 46 let během živého vysílání ve spánku. Na internetu se posléze začaly objevovat znepokojivé...

20. srpna 2025  13:54 23

World of Warcraft: Midnight ukázal filmeček, novou rasu a hráčské příbytky

Během zahajovací ceremonie herního svátku Gamescom byl odhalen filmový trailer k nadcházející expanzi Midnight pro World of Warcraft. Studio Blizzard následně celý datadisk detailně představilo. K...

20. srpna 2025  12:01 5

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.