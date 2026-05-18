Závodní pecka Forza Horizon 6 ještě ani pořádně nevyšla a už je to hit

Ondřej Zach
  10:20
Nedočkaví hráči ve velkém využívají koupě prémiové edice závodní hry Forza Horizon 6, jejímž bonusem je mimo jiné i možnost začít hrát dřív.

Forza Horizon 6

19.05.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

100%
Herní karta

Forza Horizon 6 oficiálně vychází až v úterý 19. května na PC a Xbox Series X/S. Kdo si však pořídí nejdražší prémiovou edici, která zahrnuje bonusový obsah včetně dvou placených expanzí, hraje už od pátku 15. května v rámci předběžného přístupu.

A jak se ukazuje, této možnosti využilo poměrně dost hráčů. Na Steamu hrálo podle SteamDB v jeden moment 181 775 hráčů souběžně, což je velmi slušné číslo. Forza Horizon 5 měla před necelými pěti lety vrchol 81 096 souběžně hrajících.

Pohled na herní statistiky pak ukazuje, že počet hráčů, kteří projeli úvodní pastí na řidiče Říční rozvětvení, se v době psaní tohoto článku vyšplhal na 1 453 156. Prémiová edice přitom stojí v přepočtu zhruba tři tisíce korun.

Forza Horizon 6 je v tuto chvíli podle agregátoru hodnocení Metacritic nejlépe hodnocenou letošní hrou s průměrem 92 procent.

„Mapa je už z kopcovité povahy Japonska vertikálnější, což je fajn. Jízdní model je celkově propracovanější a o něco realističtější než v pětce, mnohem lépe se například driftuje a u vozů je více cítit jejich váha. Dojem z rychlé jízdy je fantastický,“ napsali jsme v recenzi Forza Horizon 6 na Bonuswebu.

vydáno 18. května 2026  10:26,  aktualizováno  10:29

18. května 2026  10:20 0

