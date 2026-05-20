Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rekordní start. Forza Horizon 6 ovládla Steam jako žádná hra od Microsoftu

Ondřej Zach
  10:04
Závodní hit Forza Horizon 6 se začal v úterý oficiálně prodávat. A žádná jiná hra od Microsoftu, respektive Xbox Studios, dosud neodstartovala na Steamu lépe.

Forza Horizon 6 generovala skvělá čísla ještě před vydáním. Kdo si totiž pořídil prémiovou edici, mohl začít hrát o čtyři dny dřív. A spousta lidí této možnosti využila.

Nyní je hra oficiálně dostupná i v základní edici pro všechny a zájem hráčů opět povyrostl. Na Steamu hru v jeden moment hrálo 273 148 lidí souběžně, čímž se Forza Horizon 6 stává nejenom nejúspěšnějším dílem série na Steamu, ale i nejúspěšnější hrou od Xbox Studios.

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
122 fotografií

Šestý díl tak sesadil z trůnu střílečku Halo Infinite (272 148 hrajících souběžně), jejíž multiplayer je navíc free 2 play. Další v pořadí je Halo: The Master Chief Collection (161 024 hrajících souběžně). Pro zajímavost, český hit Kingdom Come 2 loni dosáhl na 256 206 souběžně hrajících.

Forza Horizon 6 je ovšem dostupná ještě na konzolích Xbox Series X/S a v předplatném Game Pass (PC, Ultimate). Pohled do herních žebříčků aktuálně ukazuje u jednoho z prvních silničních radarů (Říční rozvětvení) 3 956 228 hráčů. V Česku i celosvětově je to právě nejprodávanější hra na Steamu.

Forza Horizon 6 (PC)

Forza Horizon 6 (PC)

Forza Horizon 6 je v tuto chvíli podle agregátoru hodnocení Metacritic nejlépe hodnocenou letošní hrou s průměrem 91 procent. Na Steamu svítí štítek „velmi kladné“.

„Mapa je už z kopcovité povahy Japonska vertikálnější, což je fajn. Jízdní model je celkově propracovanější a o něco realističtější než v pětce, mnohem lépe se například driftuje a u vozů je víc cítit jejich váha. Dojem z rychlé jízdy je fantastický,“ napsali jsme v recenzi Forza Horizon 6 na Bonuswebu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pokochejte se nádhernými ženami v kostýmech Ciri ze Zaklínače

Sophie Katssby jako Ciri

Značka Zaklínač je mezi cosplayery mimořádně oblíbená. Dnes se podíváme na Ciri, Lvíče z Cintry, kterou umělkyně zpracovávají podle tří předobrazů. Jsou to zejména Zaklínač 3, seriál na Netflixu a...

Měly vzbuzovat strach, místo toho tyto „zrůdy“ hráče sexuálně přitahují

Odporná monstra, která se stala nepravděpodobnými sexsymboly

Navrhnout videoherní monstra, která působí originálně a dokážou v hráčích probudit nějaké emoce, je pro vývojáře poměrně obtížná disciplína. Někdy se jim to ovšem povede tak dobře, že se do nich...

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Ještě je ani nevyzkoušeli, a už je nenávidí. Těmto hrám lidé přejí neúspěch

Intergalactic: The Heretic Prophet

V poslední době se objevilo vícero titulů, kterým hráči aktivně přejí neúspěch. Někdy je to hněv vůči samotnému obsahu, politické motivací autorů nebo třeba krokům samotného herního studia. Vybrali...

Wolfenstein 3D zná každý retro hráč, ale takto jste ho zaručeně nehráli

Isowulf

Od vydání praotce stříleček, hry Wolfenstein 3D, už uběhlo 34 let, jeho odkaz je však dodnes živý. A nová fanouškovská modifikace vám ji umožní zažít úplně novým způsobem.

Rekordní start. Forza Horizon 6 ovládla Steam jako žádná hra od Microsoftu

Forza Horizon 6

Závodní hit Forza Horizon 6 se začal v úterý oficiálně prodávat. A žádná jiná hra od Microsoftu, respektive Xbox Studios, dosud neodstartovala na Steamu lépe.

20. května 2026  10:04 0

Pokochejte se nádhernými ženami v kostýmech Ciri ze Zaklínače

Sophie Katssby jako Ciri

Značka Zaklínač je mezi cosplayery mimořádně oblíbená. Dnes se podíváme na Ciri, Lvíče z Cintry, kterou umělkyně zpracovávají podle tří předobrazů. Jsou to zejména Zaklínač 3, seriál na Netflixu a...

20. května 2026 5

RECENZE: Yoshi and the Mysterious Book je nádherná hopsačka s hádankami

80 %
Yoshi and the Mysterious Book

Roztomilí dinosauříci Yoshi ze světa Super Mario se vracejí ve svojí vlastní hře. Lákají na pohodové, pestrobarevné dobrodružství, v němž je třeba kromě hbitých prstů zapojit i trochu hlavu.

Switch 2
19. května 2026 2

Sony už nebude vydávat příběhové hry pro jednoho hráče na PC

Marvel’s Spider-Man 2

Konec experimentu. Příběhové hry, tedy prodejní základ konzolí PlayStation, se už na PC nepodívají. Potvrdil to šéf PlayStation Studios Hermen Hulst.

19. května 2026  10:05 22

Nejlepší závodní hra současnosti na PC uchvátí detailní grafikou

Forza Horizon 6

Nová závodní hra Forza Horizon 6 je velkým úspěchem studií Xboxu, jde aktuálně o nejlépe hodnocenou hru letošního roku. My jsme vedle recenze na konzoli Xbox vyzkoušeli i PC verzi, která nabízí ještě...

19. května 2026 4

Nebezpečné i svůdné. Videoherní vražedkyně, na které nemůžeme zapomenout

Premium
Anna Williams ze série Tekken

Zlobivé holky jsou něco, na co opačné pohlaví prostě slyší. Speciálně pak, když jsou tajemné a nebezpečné. Pojďme se podívat na některé z videoherního světa.

19. května 2026 0

Directive 8020

Directive 8020

vydáno 18. května 2026  10:26,  aktualizováno  19. 5. 16:38

Závodní pecka Forza Horizon 6 ještě ani pořádně nevyšla a už je to hit

Forza Horizon 6

Nedočkaví hráči ve velkém využívají koupě prémiové edice závodní hry Forza Horizon 6, jejímž bonusem je mimo jiné i možnost začít hrát dřív.

18. května 2026  10:20 1

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

15. května 2026  10:25,  aktualizováno  18. 5. 8:16 25

Wolfenstein 3D zná každý retro hráč, ale takto jste ho zaručeně nehráli

Isowulf

Od vydání praotce stříleček, hry Wolfenstein 3D, už uběhlo 34 let, jeho odkaz je však dodnes živý. A nová fanouškovská modifikace vám ji umožní zažít úplně novým způsobem.

18. května 2026 6

Polské studio křísí legendu. Jejich hra vypadá skvěle, ale celkem riskují

Panline

Hráče zaujala ukázka na chystanou hru Panline, která vypadá jako pokračování série Mirror’s Edge. Autoři hezky zachytili vizuální stránku i hratelnost parkourové akce, ale je otázkou, jestli se hra...

17. května 2026 1

Měly vzbuzovat strach, místo toho tyto „zrůdy“ hráče sexuálně přitahují

Odporná monstra, která se stala nepravděpodobnými sexsymboly

Navrhnout videoherní monstra, která působí originálně a dokážou v hráčích probudit nějaké emoce, je pro vývojáře poměrně obtížná disciplína. Někdy se jim to ovšem povede tak dobře, že se do nich...

16. května 2026 8

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.