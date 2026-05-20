Forza Horizon 6 generovala skvělá čísla ještě před vydáním. Kdo si totiž pořídil prémiovou edici, mohl začít hrát o čtyři dny dřív. A spousta lidí této možnosti využila.
Nyní je hra oficiálně dostupná i v základní edici pro všechny a zájem hráčů opět povyrostl. Na Steamu hru v jeden moment hrálo 273 148 lidí souběžně, čímž se Forza Horizon 6 stává nejenom nejúspěšnějším dílem série na Steamu, ale i nejúspěšnější hrou od Xbox Studios.
Šestý díl tak sesadil z trůnu střílečku Halo Infinite (272 148 hrajících souběžně), jejíž multiplayer je navíc free 2 play. Další v pořadí je Halo: The Master Chief Collection (161 024 hrajících souběžně). Pro zajímavost, český hit Kingdom Come 2 loni dosáhl na 256 206 souběžně hrajících.
Forza Horizon 6 je ovšem dostupná ještě na konzolích Xbox Series X/S a v předplatném Game Pass (PC, Ultimate). Pohled do herních žebříčků aktuálně ukazuje u jednoho z prvních silničních radarů (Říční rozvětvení) 3 956 228 hráčů. V Česku i celosvětově je to právě nejprodávanější hra na Steamu.
Forza Horizon 6 je v tuto chvíli podle agregátoru hodnocení Metacritic nejlépe hodnocenou letošní hrou s průměrem 91 procent. Na Steamu svítí štítek „velmi kladné“.
„Mapa je už z kopcovité povahy Japonska vertikálnější, což je fajn. Jízdní model je celkově propracovanější a o něco realističtější než v pětce, mnohem lépe se například driftuje a u vozů je víc cítit jejich váha. Dojem z rychlé jízdy je fantastický,“ napsali jsme v recenzi Forza Horizon 6 na Bonuswebu.