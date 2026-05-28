Noční můra na trati. Forza Horizon 6 má padoucha, který terorizuje hráče

Drivatar je počítačem řízený závodník, jehož jízdní styl byl vytrénován na jízdách skutečných hráčů. Tyto profily se následně stáhnou do her ostatních a používají se podle zvolené obtížnosti.
Aktuálně se trochu jako nákaza šíří hrou drivatar pojmenovaný Bowie Knife99, jehož neskutečně agresivní jízda hráče štve, ale i baví. Tu někomu po skoku dopadne přímo na střechu (viz video u článku), do zatáček najíždí tak, aby ostatní vytlačil ven, zkrátka nevynechá příležitost soupeřům uškodit.
A protože je jeho jízdní styl úspěšný, setkává se s ním spousta hráčů. Někteří si to berou osobně a zveřejňují na oplátku klipy, jak jeho řádění v závodu zastavili (i když je to stálo závod). Jak vidno, když mají počítačem řízení protivníci vetknutou osobnost, může s nimi být i zábava.
„Mapa je už z kopcovité povahy Japonska vertikálnější, což je fajn. Jízdní model je celkově propracovanější a o něco realističtější než v pětce, mnohem lépe se například driftuje a u vozů je více cítit jejich váha. Dojem z rychlé jízdy je fantastický,“ napsali jsme v recenzi Forza Horizon 6.