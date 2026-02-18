Tvůrci zveřejnili krátké klipy, v nichž představují čtyři ze šesti připravovaných biomů, konkrétně pobřeží, pláně, hory a vysočinu. Zbývají nížiny a Tokio, což bude dosud největší a nejdetailnější městská oblast v historii série.
Příběh, který nás postupně provede všemi disciplínami a oblastmi, bude tentokrát pojatý trochu jinak. Hráč totiž začíná jako turista v Japonsku, který se chce zúčastnit festivalu Horizon a postupně se stává legendou.
Studio rozšířilo možnosti tuningu, na pneumatikách bude patrné jejich opotřebování a každý dům, který si hráč pořídí, má plně přizpůsobitelnou garáž. Při startu bude k dispozici přes 550 licencovaných vozů.
Forza Horizon 6 vychází 19. května na PC a Xbox Series X/S, verze pro PlayStation 5 bude k dispozici později během letoška. Hra bude dostupná také skrz předplatné Game Pass Ultimate a PC.