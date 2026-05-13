Streamoval pirátskou verzi nejočekávanější hry, dostal ban na 8 000 let

Ondřej Zach
  10:46
Studio Playground Games, které se chystá tento týden vypustit nejočekávanější hru tohoto roku ze stájí Microsoftu, závody Forza Horizon 6, má plnou hlavu starostí. Nejenže unikla celá hra na internet, někteří tvůrci obsahu ji rovnou streamují. A padají přísné tresty.

Pár dní před oficiálním vydáním unikla na internet kompletní verze hry v nešifrované podobě. Původně se hovořilo o chybě pre-loadu (stažení herních souborů ještě před vydáním) na Steamu, to však tvůrci popírají. Situace okamžitě využili piráti, kteří hru snadno crackli a nyní se šíří po internetu.

„Jsme si vědomi zpráv, že se někdo dostal k verzi hry Forza Horizon 6 ještě před jejím vydáním, a můžeme potvrdit, že nejde o problém s předběžným stažením. Přijímáme přísná opatření proti všem osobám, u nichž zjistíme použití této verze, včetně zákazu přístupu ke všem hrám této série a hardwarového banu. Fanouškům doporučujeme, aby si počkali na vydání hry 19. května,“ napsalo k situaci studio.

Jak tedy k úniku došlo? Pravděpodobně tak, že někdo s přístupem k recenzní verzi odhalil skrze SteamDB kompletní seznam souborů. Protože soubory nebyly zašifrované, začaly se šířit po internetu a prakticky po pár hodinách se objevil crack.

„Hra Forza Horizon 6 byla s velkou pravděpodobností leaknuta někým, kdo měl předčasný přístup k této verzi (například recenzentem). Zhruba ve stejnou dobu se seznam souborů objevil na SteamDB, protože někdo (možná někdo jiný) použil náš nástroj pro získávání tokenů. SteamDB nezobrazuje ani nesdílí klíče a neumožňuje stahování her,“ reagoval tým SteamDB.

Studio Playground Games každopádně přísně banuje každého, kdo hraje pirátskou verzi. Exemplární trest dostal youtuber DVS Squad, který si nezakryl svůj gamertag, díky čemuž tvůrci snadno identifikovali jeho účet. Výsledkem je ban do 31. prosince 9999, což je necelých 8 000 let. Ban přitom není jen na účet, ale platí na celý hardware a sérii Forza. Tomu se však DVS Squad jen směje, protože i takovýto ban lze obejít.

„Věděl jsem, jaké je riziko, ale bylo mi to prostě jedno. Jsem vlastně docela rád, protože to mému kanálu přináší větší pozornost,“ řekl. „Můžu hrát online, jak chci, a oni mi v tom nemohou zabránit.“

Forza Horizon 6 vyjde 19. května na PC a Xbox Series X/S. Verze na PlayStation 5 by měla vyjít ještě během letošního roku. Lákadlem nového dílu je zasazení do Japonska.

