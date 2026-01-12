Forza Horizon 5 vyšla v listopadu 2021 na PC a xboxy. Na PlayStation 5 zamířila loni v dubnu, a to za plnou cenu. Paradoxně tak došlo k situaci, kdy nejlepší konzolová verze Forzy Horizon 5 je k mání na konkurenčním PlayStationu 5 Pro.
Od té doby se prodalo více než pět milionů kopií na PS5, uvádí Alinea Analytics s odhadovanými příjmy přes 300 milionů dolarů.
Vydávání původem xboxových exkluzivit na PlayStation 5 je součástí strategie Microsoftu, který se chce dostat na co nejvíce obrazovek. Například dobrodružství Jones and the Great Circle zamířilo na PlayStation 5 (test verze na PS5) už čtyři měsíce po vydání na PC a xboxech.
Nároky na ziskovost herní divize Microsoftu jsou obrovské. Konzole Xbox se však neprodávají dobře a předplatné Game Pass už zřejmě narazilo na svůj strop. Vydávat své hry na další platformy je tak cesta, jak navýšit zisk, byť z dlouhodobého hlediska to značce Xbox příliš nepomůže.
Mnozí tak spekulují, že Microsoft bude následovat osud Segy, která opustila s konzolí Dreamcast konzolový byznys a stala se vydavatelem. Microsoft ovšem fanoušky ubezpečuje, že nová generace konzole Xbox je v přípravě.
Co se značky Forza Horizon týče, během letošního roku vyjde šestý díl zasazený do Japonska. Více se dozvíme 22. ledna během streamu Xbox Developer Direct, na němž uvidíme mimo jiné v akci i léta připravovanou hru Fable a akční RPG Beast of Reincarnation. Spekuluje se ještě o tajné menší čtvrté hře.