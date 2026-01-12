Forza Horizon 5 na PlayStationu 5 válí, prodeje překonaly další milník

Ondřej Zach
  10:39
Ačkoliv festivalové závody Forza Horizon 5 vyšly na PlayStation 5 až čtyři roky po vydání na PC a xboxech, prodávají se jako rohlíky.

Forza Horizon 5 vyšla v listopadu 2021 na PC a xboxy. Na PlayStation 5 zamířila loni v dubnu, a to za plnou cenu. Paradoxně tak došlo k situaci, kdy nejlepší konzolová verze Forzy Horizon 5 je k mání na konkurenčním PlayStationu 5 Pro.

Od té doby se prodalo více než pět milionů kopií na PS5, uvádí Alinea Analytics s odhadovanými příjmy přes 300 milionů dolarů.

Forza Horizon 5
Forza Horizon 5
Forza Horizon 5
Forza Horizon 5
50 fotografií

Vydávání původem xboxových exkluzivit na PlayStation 5 je součástí strategie Microsoftu, který se chce dostat na co nejvíce obrazovek. Například dobrodružství Jones and the Great Circle zamířilo na PlayStation 5 (test verze na PS5) už čtyři měsíce po vydání na PC a xboxech.

Nároky na ziskovost herní divize Microsoftu jsou obrovské. Konzole Xbox se však neprodávají dobře a předplatné Game Pass už zřejmě narazilo na svůj strop. Vydávat své hry na další platformy je tak cesta, jak navýšit zisk, byť z dlouhodobého hlediska to značce Xbox příliš nepomůže.

Mnozí tak spekulují, že Microsoft bude následovat osud Segy, která opustila s konzolí Dreamcast konzolový byznys a stala se vydavatelem. Microsoft ovšem fanoušky ubezpečuje, že nová generace konzole Xbox je v přípravě.

Forza Horizon 6 - teaser

Forza Horizon 5

Co se značky Forza Horizon týče, během letošního roku vyjde šestý díl zasazený do Japonska. Více se dozvíme 22. ledna během streamu Xbox Developer Direct, na němž uvidíme mimo jiné v akci i léta připravovanou hru Fable a akční RPG Beast of Reincarnation. Spekuluje se ještě o tajné menší čtvrté hře.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny

Detroit: Become Human

Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.

Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci

Hra roku 2025

Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.

Letos vyjde Polda 8. Koukněte na nové obrázky, jeden je hodně nostalgický

Polda 8

Letos v březnu tomu budou dva roky, co tvůrci oblíbených českých her Polda vybrali za pouhý den v rámci komunitního financování přes milion korun na vznik nového dílu. Nyní poodhalili pár nových...

Nové GTA i James Bond. Vybíráme nejočekávanější akční hry roku 2026

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Fanoušci akčních her si letos užijí velkou porci zábavy. Vedle toho, že dorazí snad nejočekávanější akční hra všech dob, je tu také celá řada dalších novinek, včetně remaku staré pecky s Larou Croft,...

Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky

Emiru

Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy...

Forza Horizon 5 na PlayStationu 5 válí, prodeje překonaly další milník

Forza Horizon 5

Ačkoliv festivalové závody Forza Horizon 5 vyšly na PlayStation 5 až čtyři roky po vydání na PC a xboxech, prodávají se jako rohlíky.

12. ledna 2026  10:39 0

Velká nostalgie, skvělé hry. Hurt Me Plenty mapuje zlatou éru stříleček

95 %
Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010

Knížka Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010 mapuje další silné období tohoto žánru. Je vizuálně atraktivní, zároveň ovšem přináší řadu zajímavých doplňujících informací a také...

Kniha
12. ledna 2026 0

Hrozí další odložení GTA 6? Podle insidera ještě není hotové

Grand Theft Auto 6

Městská akce Grand Theft Auto 6 je nejočekávanější hra letošního roku. Podle známého insidera ovšem není stále hotová po obsahové stránce a je možné, že by mohla být znovu odložena.

11. ledna 2026 4

Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky

Emiru

Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy...

11. ledna 2026 34

Mario Tennis Fever láká na nejvíc postav v historii série

Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever je aktuálně jedním z nejočekávanějších titulů Nintenda na Switch 2. Nový trailer ukázal všechny hratelné postavy a představil funkci figurek amiibo.

10. ledna 2026 0

Streamer vydělal miliony, přesto žebrá u fanoušků, aby mu přispěli na nájem

Streamer Nick Fosco aka Lacy

Populární streamer Nick Fosco alias Lacy ve svých třiadvaceti letech zažil nepříjemný střet s realitou. Poté, co dva roky žil v ústředí profesionální e-sportového týmu Faze, musí opět začít platit...

10. ledna 2026 15

Postavičky ze South Parku následují Simpsonovi, vpadly do herního hitu

South Park X Fortnite – Born in Chaos

Poté, co multiplayerová střílečka Fortnite hostila na měsíc rodinu Simpsonových, je nyní na řadě o něco peprnější spojení s postavami ze seriálu South Park. Zvládne i partička dětí s prořízlou pusou...

9. ledna 2026 1

Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny

Detroit: Become Human

Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.

9. ledna 2026 11

Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci

Hra roku 2025

Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.

8. ledna 2026 19

Rozběhne váš počítač bondovku 007 First Light? Zkontrolujte nároky

007 First Light

Nové špionážní dobrodružství 007 First Light, které představí mladého Jamese Bonda, patří mezi nejočekávanější letošní akce. Pokud ho plánujete hrát na PC, níže si můžete ověřit nároky.

7. ledna 2026  13:42 1

PlayStation Plus láká v lednu na Need For Speed

Need for Speed Unbound

Předplatitelé služby PlayStation Plus získají v lednu již tradičně tři hry zdarma, například poslední díl závodů Need for Speed.

7. ledna 2026  10:47 0

Nové GTA i James Bond. Vybíráme nejočekávanější akční hry roku 2026

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Fanoušci akčních her si letos užijí velkou porci zábavy. Vedle toho, že dorazí snad nejočekávanější akční hra všech dob, je tu také celá řada dalších novinek, včetně remaku staré pecky s Larou Croft,...

7. ledna 2026 3

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.