Game a level designer Harrison B. se o prodejích zmínil v rámci svého portfolia na sociální síti LinkedIn. „Navrhl jsem designy funkcí pro různé platformy, díky kterým se podařilo prodat dva miliony kusů hry Forza Horizon 5 za jeden měsíc pouze na PS5,“ napsal v příspěvku.

Později ho ovšem upravil a veškeré informace týkající se prodejů smazal. Ne snad proto, že by si vymýšlel; nejpravděpodobnější důvod zní, že takové informace zkrátka nesmí zveřejňovat. Ostatně není první ani poslední, komu se to stalo. Dost možná je to ovšem jediná informace, které se ohledně podejů Forzy Horizon 5 na PlayStationu 5 dočkáme.

Forza Horizon 5 Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 vyšla v listopadu 2021 na PC a xboxy. Na PlayStation 5 zamířila letos v dubnu, a to za plnou cenu. Paradoxně tak došlo k situaci, kdy nejlepší konzolová verze Forzy Horizon 5 je na konkurenčním PlayStationu 5 Pro.

Vydání původem xboxové exkluzivity na PlayStation 5 je součástí nové strategie Microsoftu, který se chce dostat na co nejvíce obrazovek. Například ceněné dobrodružství Jones and the Great Circle zamířilo na PlayStation 5 (test verze na PS5) už čtyři měsíce po vydání na PC a xboxech. A v létě zavítá na PlayStation vůbec poprvé další značka, a to ceněná akce Gears of War ve vylepšené podobě Gears of War: Reloaded. Spekuluje se, že na PlayStation 5 podívá časem i sci-fi Starfield a v nějaké podobě i sci-fi Halo.

A další Forza? Okruhové závodění Forza Horizon to má podle nedávného masivního propouštění zřejmě spočítané, zatímco Forza Horizon 6 by mohla vyjít už příští rok.