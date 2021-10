Fenomén Fortnite by se mohl rozrůst i na filmová plátna

Na zvěstech o údajné přípravě filmu na motivy Fortnite je překvapivé snad jen to, že se objevily až teď. Magazín The Information zjistil, že se Epicu podařilo v posledních měsících přetáhnout ze společnosti Disney několik významných osobností, které prý mají Epicu pomoci s vytvořením vlastní filmové odnože. Odtud už je pak jen kousek k zatím nepotvrzeným spekulacím, že prvotinou nově vzniklého studia bude filmová adaptace klíčové značky Fortnite, která už k sobě přilákala více než 350 milionů hráčů.

Hlavním hrdinou by mohl být třeba maskot Peely.

Samotný svět hry sice není sám o sobě až tak zajímavý, ovšem vývojáři do něj pod tlakem pumpují prakticky každý popkulturní fenomén, který jim přijde pod ruku. Už teď je k dispozici nepřeberné množství kosmetických předmětů inspirovaných oblíbenými filmy, komiksy či sportovci, ve hře se pravidelně odehrávají koncerty popových hvězd i přednášky na aktuální témata.



Případný Fornite film by se tak nejspíše mohl vydat stejnou cestou jako například Raubíř Ralf, Ready Player One nebo třeba Space Jam, ve kterých se potkávají postavičky z různých fiktivních vesmírů. Ukočírovat scenáristicky podobný mišmaš je samozřejmě velice obtížné, na druhou stranu výsledek má potenciál oslovit velice širokou základnu lidí.

Zatím se v souvislosti s Fotnite filmem objevuje až příliš výrazů jako „možná“, „prý", „nejspíše“ nebo „údajně“, z pohledu Epicu to však rozhodně dává smysl. Ostatně popularita značky musí zákonitě opadnout, a tak by bylo jen logické pokusit se ji vyždímat co nejvíce, dokud ještě někoho zajímá.

Připomenout musíme také minimálně jeden „film“, který už na motivy Fortnite natočený byl, byť na rozdíl od hry cílí na poněkud starší publikum. (viz náš článek o pornoparodii Fortnut).