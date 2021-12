Před 10 lety jsme poprvé slyšeli o Fortnite, první trailer byl hororový

Představovat na našich stránkách Fortnite je zbytečné, spolu s Minecraftem a Robloxem jde o nejpopulárnější počítačovou hru dneška. Na to by si ovšem před deseti lety, kdy byl poprvé představen, vsadil jen málokdo.

Dnešní Fortnite je barevný a snadno přístupný.

Stalo se tak 10. prosince 2011 během akce Spike Video Game Awards, což byl předchůdce dnes již zavedených herních Oscarů Game Awards (viz náš přenos z letošního ročníku). Společnost Epic byla tehdy vedle svého Unreal enginu známá především díky sérii Gears of War a Fortnite v tu dobu nebyl nic víc než hrubý prototyp, který teprve nabíral pevnější obrysy. Kreativní ředitel Donald Mustard se později dokonce nechal slyšet, že předvedený trailer byl vytvořený pouhé tři týdny poté, co byl vůbec nápad na hru odsouhlasen, a vývojáři z ní tehdy neměli vůbec nic hotového. A je to poznat.

I když už v minutové ukázce můžeme vidět základní stavební kameny Fortnite, jako je stavění a střílení, celková atmosféra je mnohem temnější a přes její komiksovou stylizaci by se dalo říct, že je až hororová. Původně totiž mělo jít o ryze kooperativní hru, ve které se skupina hráčů snaží přežít útoky zástupů nepřátel.

První reakce byly veskrze pozitivní, ovšem vzhledem k tomu, že na stejném místě byly poprvé oznámeny i takové značky jako BioShock Infinite, Metal Gear Rising: Revengeance nebo The Last of Us, poměrně brzy se na Fortnite pozapomnělo.

Původně měl vyjít v roce 2013, nakonec si ho hráči mohli vyzkoušet až v roce 2017, a to ještě jen v rámci předběžného přístupu. Tehdy už ovšem svět zachvátil fenomén PlayerUnknown’s Battlegrounds a jeho herní mód battle royale, ve kterém stovka lidí bojuje o přežití na neustále se zmenšujícím území (viz náš dobový článek). V Epicu proto vycítili příležitost a k původnímu „survivalu“ rychle dodělali i kompetitivní doplněk. A dál už ten příběh znáte…

Ze soudního sporu s tvůrci PUBG nakonec sešlo a k dnešnímu dni už Fortnite přilákal více než 350 milionů hráčů, vydělané peníze pak Epicu umožnili pustit se do souboje o zákazníky i s takovými giganty jako Steam nebo Apple. Původní verze s podtitulem Save the Universe je sice stále funkční, ovšem oproti battle royale značně upozaděná.