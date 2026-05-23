Velký, malý, nebo akorát? Nejslavnější zadek herního průmyslu opět víří diskuze

Už 28 let se vás snažíme na našich stránkách informovat jen o těch nejzajímavějších novinkách, co zrovna hýbou herní komunitou. Některá témata se nám ovšem vracejí zas a znovu.
„Star Citizen překonává další a další rekordy komunitního financování, jeho vydání je v nedohlednu.“ „Electronic Arts oznamují další ročník NHL, PC hráči opět ostrouhají.“ „Pornhub vydal výroční statistiky nejoblíbenějších postav z videoher. Jsou tam jen staré známé firmy.“ Mohli bychom si na to udělat formulář, kde budeme jen měnit aktuální hodnoty.
Byl jsem patrně jediný člověk na světě, který měl radost z vydání prokleté námořní akce Skull and Bones, protože zprávu o jejích neustálých odkladech jsem v průběhu let psal bezpočtukrát.
Jedním z takových témat, která se nám neustále vracejí jako bumerang, je překvapivě i zobrazování pozadí, kterým je vybavena Tracer, jedna z nejpopulárnějších postav ze světa Overwatch.
Ain’t no one looking at that damn Hamster https://t.co/Cx3bUcbE99— Kelski (@kelskiYT) May 16, 2026
Poprvé jsme o něm psali už před deseti lety, kdy se ve velkém řešilo, zda náhodou není její oslavná póza s vystrčeným zadkem příliš sexuálně vyzývavá. Poté, co ji vývojáři upravili, zase vznikla diskuze, jestli náhodou příliš neustupují falešné politické korektnosti. Téma se pak vrátilo na přetřes s vydáním druhého dílu – a nyní ho tu máme zase.
Důvod? Tak jako mnoho jiných popkulturních fenoménů, seriálem Simpsonovi počínaje a sportovními celebritami daleko nekonče, totiž Tracer začala hostovat ve světe aktuálního herního hitu Fortnite.
Je tam její zadek větší než v originálu? Jinak vytvarovaný? A je to dobře, nebo špatně? Jednoznačná shoda v příslušném diskuzním vláknu na serveru Reddit rozhodně nepanuje, podle množství zúčastněných ovšem vidíme, že kauza Zadnicegate se vrací v plné síle.
A přitom je úplně zbytečná – režisér hry Jeff Kaplan se nedávno nechal oficiálně slyšet, že Tracino pozadí nebylo od vydání prvního dílu nikdy upravováno, všechny internetové teorie na toto téma jsou tak od začátku do konce jen smyšlenky. Ale to nevadí, nejdiskutovanější zadek herního průmyslu si veškerou pozornost nepochybně zaslouží, nemyslíte?
