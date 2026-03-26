Fortnite má ke krachu stále daleko, šéf Epic Games Tim Sweeney však přiznává, že zájem o hru začal v roce 2025 klesat. „Pokles zájmu o Fortnite znamená, že utrácíme výrazně více, než vyděláváme. Abychom zajistili další financování společnosti, musíme přistoupit k zásadním škrtům,“ napsal.
Kromě propouštění se bude šetřit, a to napříč celou společností. Škrty ve výši 500 milionů dolarů se týkají externích dodavatelů, marketingu a zrušení některých neobsazených pozic.
Některým trendům čelí celý herní průmysl, domnívá se Sweeney a zmiňuje pomalejší růst, menší útraty spotřebitelů, ale i slabší prodeje aktuálních konzolí a v neposlední řadě i fakt, že hry soupeří o čas s dalšími atraktivními formami zábavy.
Některé výzvy jsou však specifické pro Epic. „Přestože Fortnite zůstává jednou z nejúspěšnějších her na světě, nedařilo se nám u každé sezony doručit onu pověstnou ‚magii‘. Jsme teprve v rané fázi návratu na mobilní zařízení a optimalizace Fortnite pro miliardy chytrých telefonů,“ vysvětluje Sweeney. Fortnite se bude i nadále těšit výsadní péči, Sweeney ovšem slibuje i urychlení vývoje Unreal Enginu 6 a snadnější přechod z předchozích generací.
„Nejsme v této situaci poprvé. Epic přežil převraty v 90. letech při přechodu z 2D na 3D s prvním Unrealem, v nultých letech při budování konzolových her s Gears of War i v roce 2012 při přechodu na online hraní s tituly Paragon a Fortnite. Pokaždé jsme přebudovali své základy a získali zpět pozici lídra. Dnešní tržní podmínky jsou nejextrémnější, jaké jsme od oněch raných dob zažili.“