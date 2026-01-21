Dungeons & Dragons (Jeskyně a draci) je stolní fantasy hra na hrdiny, kterou vlastní Wizards of the Coast. Společnost navázala spolupráci s tvůrci Fortnite, jmenovitě s Chartisem a Teravision Games, kteří zároveň fandí Dungeons & Dragons.
Dohromady vzniklo pět Fortnite Islands, což jsou uživatelsky vytvořené mapy v módu Fortnite Creative. Těchto pět map zahrnuje PvP arénu, sociální hub, plošinovku, kooperativní souboj s bossem a údajně i největší kooperativní roguelike v historii Fortnite.
Hráči navštíví známé lokace v Zapomenutých říších, včetně hostince Zejícího portálu čí Žárné hory. Utkají se s některými legendami včetně Klautha, prastarého červeného draka, a obávané nekromantky Valindry Stínoplášťové.
„Podporujeme tvůrce, experimentujeme s novými médii a učíme se, jak můžeme D&D představit novým hráčům,“ řekl Nick Strann, ředitel pro strategii franšízy Dungeons & Dragons.
Pět ostrovů:
- DnD Boxfights – Island Code 1190-4691-0255
- DnD Treasure RNG – Island Code 4958-2624-5634
- DnD Dungeon Deathrun – Island Code 5806-6430-0158
- DnD Bossfight – Island Code 2218-1049-5866
- DnD Zombie Dragon Adventure (early access) – Island Code 2525-9596-3235