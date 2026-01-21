Ve Fortnite lze nyní zažít svět Dungeons & Dragons

Pokud něco Fortnite umí na jedničku s hvězdičkou, je to, kromě vydělávání pohádkového jmění, také schopnost navazovat spolupráce s výraznými značkami populární kultury. Aktuálně lze ve hře zažít svět Dungeons & Dragons.
Dungeons & Dragon

Dungeons & Dragon | foto: Wizards of the Coast

Dungeons & Dragon
Dungeons & Dragon
Dungeons & Dragon
Dungeons & Dragon
9 fotografií

Dungeons & Dragons (Jeskyně a draci) je stolní fantasy hra na hrdiny, kterou vlastní Wizards of the Coast. Společnost navázala spolupráci s tvůrci Fortnite, jmenovitě s Chartisem a Teravision Games, kteří zároveň fandí Dungeons & Dragons.

Dohromady vzniklo pět Fortnite Islands, což jsou uživatelsky vytvořené mapy v módu Fortnite Creative. Těchto pět map zahrnuje PvP arénu, sociální hub, plošinovku, kooperativní souboj s bossem a údajně i největší kooperativní roguelike v historii Fortnite.

Hráči navštíví známé lokace v Zapomenutých říších, včetně hostince Zejícího portálu čí Žárné hory. Utkají se s některými legendami včetně Klautha, prastarého červeného draka, a obávané nekromantky Valindry Stínoplášťové.

Postavičky ze South Parku následují Simpsonovi, vpadly do herního hitu

„Podporujeme tvůrce, experimentujeme s novými médii a učíme se, jak můžeme D&D představit novým hráčům,“ řekl Nick Strann, ředitel pro strategii franšízy Dungeons & Dragons.

Pět ostrovů:

  • DnD Boxfights – Island Code 1190-4691-0255
  • DnD Treasure RNG – Island Code 4958-2624-5634
  • DnD Dungeon Deathrun – Island Code 5806-6430-0158
  • DnD Bossfight – Island Code 2218-1049-5866
  • DnD Zombie Dragon Adventure (early access) – Island Code 2525-9596-3235
