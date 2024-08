Dostal ban ve Fortnite na 2 912 958 dnů. Vyhlásil někomu válku? reagují lidé

Fortnite už několik let patří mezi nejpopulárnější hry vůbec. K odvrácené straně popularity se ovšem vážou i snahy podvádět, nevhodné chování a podobně. Provozovatel má ve svém arzenálu celou řadu postihů, od prostého varování po dočasné či trvalé uzavření účtu.

Fortnite ban

Hráč, který na Redditu sdílel obrázek, ukazuje takzvaný sociální ban na 2 912 958 dnů. Znamená to, že sice může hrát dál, nicméně ztratil přístup k hlasovému a textovému chatu a nemůže si přidávat nové přátele.

Provozovatel obvykle uděluje sociální ban na několik hodin či v řádech dnů. V tomto případě to ovšem vypadá na trvalý ban, který obvykle přichází po opakovaném porušení pravidel. Vysoké číslo tak nahrává domněnce, že je to pouhý grafický glitch. Ať už je to jakkoliv, komunita okamžitě začala spekulovat, co je důvodem takového banu, a vtipkovat na adresu nešťastníka.

„Vyhlásil jsi válku nějaké zemi,“ ptá se jeden. „Pokud žije v jisté zemi, možná se bude chtít vyhnout blízkosti oken.“.

„Neboj se, zákaz bude zrušen již za 7980 let,“ píše jeden z komentujících a další navrhuje, aby účet předával z generace na generaci, aby jejich hlas byl jednou vyslyšen.

