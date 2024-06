Peak mojí kariéry. Streamer bude mít jako první Čech ve Fortnite svůj bundle

„Přátelé, dokázali jsme to. Je tady peak mojí kariéry. Kontaktoval mě Epic Games a přidají mi do hry můj vlastní locker bundle,“ říká nadšeně ve videu na svém youtubovém kanále Alkanhraje.

O co jde? Takzvaný „locker bundle“ je kolekce skinů, kterou si vybraní tvůrci či profesionální hráči sami sestaví a zaštítí svým jménem. Fanoušci tak mohou přímo podpořit svého oblíbeného hráče či streamera, zatímco Epic vydělá další peníze na prodeji kosmetických předmětů. Možnost sestavit si svůj locker bundle vnímají tvůrci jako velký úspěch.

V případě Alkana bude bundle dostupný od od 9. do 11. července. Případné zájemce vyjde na 1 900 v-bucks, což je v přepočtu zhruba 400 korun. Svůj bundle představuje v tomto videu.

Alka se streamování a hraní Fortnite aktivně věnuje přes pět let, na svém účtu na YouTube má více než 2 700 videí. Dříve uvažoval o dráze profesionálního hráče a zaznamenal i úspěchy, nyní už se více věnuje tvorbě obsahu.

Fortnite je free 2 play batttle royale od Epic Games. Poprvé vyšel v roce 2017 v předběžném přístupu, rychle se ovšem propracoval mezi nejúspěšnější hry na světě. Podle výzkumné agentury Newzoo to byla nejranější hra roku 2023, a to ve společnosti dalších oblíbených titulů, konkrétně Minecraftu, Robloxu, League of Legends a GTA 5.