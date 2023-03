Forspoken se prodává přesně tak mizerně, jak se předpokládalo

Asi to není ode mě moc důstojné, ale nemůžu si pomoci: Já vám to říkal! Už od svého oznámení působila akční hra Forspoken jako totální béčko, čím víc se blížilo vydání, tím hůř to s ní vypadalo. Nic na tom nezměnil trailer, z jehož trapnosti se dospělému člověku až dělá husí kůže (viz náš článek), ani neméně trapné demo, které bylo stejně tak nudné, jako ošklivé (viz naše první dojmy).

Už z dema šlo poznat, že bude hra hloupá a ošklivá.

A tak to dopadlo tak, jak muselo. Ani utajování hry před recenzenty do poslední chvíle nedokázalo zamaskovat, že je Forspoken mizerný a tak si ho koupil jen málokdo.

Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Vývojáři z Luminous Productions byli rozpuštěni do firemní struktury vydavatelství Square Enix, které už konečně odhodilo masku předstírání a přiznalo, že šlo o průšvih. A to nejen kritický, ale i finanční. V prezentaci investorům nazval odstupující ředitel firmy Josuke Macuda prodeje jako mdlé (lackluster).

Po Marvel’s Avengers, Left Alive nebo Babylon’s Fall tak jde pro ještě nedáno milované japonské vydavatelství o další fiasko. Zároveň i o potvrzení, že vedení firmy už běžným hráčům nerozumí a vsadilo all-in na blockchainové technologie, ve kterých vidí budoucnost herního průmyslu.

Ač v redakci rozhodně fandíme technologickému pokroku, zrovna pro tuto technologii nadšení nesdílíme a jen se modlíme, aby probíhající úpadek firmy neohrozil chystaný šestnáctý díl legendární série Final Fantasy, který by měl vyjít ještě letos.