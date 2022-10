Slovenská strategie Forgotten but Unbroken bude XCOM z druhé světové války

Když jsme o hře Forgotten but Unbroken psali naposledy, jmenovala se ještě nenápaditě Secret War. Za ty bezmála čtyři roky se ovšem změnilo mnohé a z poněkud tuctové tahovky vyrostla hodně slibná variace na kultovní XCOM.

Kromě samotných bojů budete ve Forgotten but Unbroken muset řešit i zázemí.

Na rozdíl od něj ovšem nepůjde o záchranu země před mimozemšťany, ale podíváme se do historie, když s odbojovou skupinou partyzánů budeme bojovat proti nacistům.

Vývojáři chtěli sázet na maximální historickou věrnost a do hry zahrnuli například i polovojenské Hlinkovy gardy, nakonec se ovšem museli sklonit před cenzory. Místo hákových křížů tak ve hře najdeme jen neutrální kříže. Problém je totiž v tom, že Forgotten but Unbroken míří na globální trh, kde jsou ovšem pravidla pro zobrazení nacistické symboliky nejednotná. Že je to problém v Německu, už se celkem ví (viz náš článek), že je to podobné i na Slovensku, však slyšíme poprvé. Problémy vývojářům ovšem přinesl prý i digitální obchod Steam a výrazně protáhl schvalování profilu hry. Nyní už je vše vyřešeno a tak si hru můžete přidat do seznamu přání.

A že byste tak vážně měli chtít udělat – hra totiž působí na první pohled docela komplexně. Stejně jako v XCOMU nebudeme trávit veškerý čas jen v taktických bojích, ale budeme se muset starat i o budování odpovídajícího zázemí. To znamená stavění základny, najímání a trénink nových rekrutů, ale i podporu ostatním buňkám odporu po celém světě.

Co víc, vývojáři se soustředí na co nejlepší zážitek pro jednoho hráče, takže místo multiplayeru tu najdeme poctivou příběhovou kampaň. O jejích ambicích svědčí nejlépe, že o namluvení prvního traileru se postaral Marek Vašut.

Bohužel v tuto chvíli nevíme ani přibližné datum vydání, na proběhlém Gamescomu se však prezentovala hratelnou demoverzí, takže se dá předpokládat, že vývoj už je docela v pokročilé fázi.

Fanoušky tahových strategií vůbec čekají zajímavé časy, v dohledné budoucnosti by totiž měly vyjít i Marvel’s Midnight Suns a Jagged Alliance 3.