Vyšla hra Forgotten but Unbroken, ukazuje boj Čechoslováků v druhé světové

Vývoj slovenské strategie Forgotten but Unbroken rozhodně nebyl snadný. Poprvé jsme o hře psali v roce 2018, tehdy se ještě jmenovala nenápaditě Secret War. Vývojáři se během dlouhého vývoje museli vypořádat i s neúspěchem na Kickstarteru, ale nakonec náročný vývoj přeci jen dokázali dovést až do úspěšného konce a pod křídly legendárního vydavatelství Microprose hru 18. listopadu vydali na Steamu. A to dokonce i s českým dabingem od renomovaných herců, jako je třeba Marek Vašut nebo Petr Rychlý.

Hru zjednodušeně můžeme popsat jako XCOM z druhé světové války. Kromě takticky náročných tahových bitev, ve kterých ovládáme jednotku partyzánů, se zde musíme muset starat i o budování odpovídajícího zázemí. To znamená stavění základny, najímání a trénink nových rekrutů, ale i podporu ostatním buňkám odporu po celém světě.

Nelineární kampaň inspirovaná skutečnými historickými událostmi sleduje osudy vojenského velitele Martina, jemuž nacistická okupace tragicky zasáhla do života. V žánru strategií zpravidla příběh nebývá příliš důležitý, vývojáři ale dávají najevo, že si s ním dali tentokrát pořádně záležet.

Forgotten but Unbroken si můžete koupit za zaváděcí cenu 29 eur (cca 730 korun), zatím jen na PC. O případných konzolových portech se rozhodne až podle hráčského přijetí, první dojmy jsou ale veskrze pozitivní. Podaří se Slovákům napodobit úspěch loňské „legionářské“ hry The Last Train Home? Našlápnuto k tomu mají solidně.