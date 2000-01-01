náhledy
Foretales je poměrně netradiční mix hned několika žánrů. Ačkoliv vypadá jako karetní hra, snaží se vyprávět i v takovýchto kulisách příběh. Hráč se zároveň stará o několik zdrojů a svými volbami určuje, jakým směrem se hra ubírá.
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Příběh se odehrává ve světě s antropomorfními zvířaty. Hlavním hrdinou je zloděj Volepain, který se se svým kámošem Leem, což je tygří lukostřelec, chystá na poslední loupežnou výpravu. Jenže to nakonec dopadne úplně jinak.
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Hráč se pomocí karet postav rozhoduje, jaké akce provede. Interaguje s vyloženými kartami, čímž utváří svůj osud.
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Boj na tahy je jednoduchý a někteří hráči ho označují za trochu repetitivní. Různými lstmi a diplomacií se mu však lze často vyhnout.
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Mimochodem, Foretales je hra, ve které na volbách opravdu záleží. Příběh se výrazně větví, společníci mohou zemřít a hra nabízí několik různých konců. K té nejlepší verzi se navíc na první průchod nedostanete.
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
V dalších průchodech si Volepain některé věci pamatuje, čímž nejenom šetří čas, ale dostane se i k dalším volbám.
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Hráši chválí hezkou grafiku, slušný příběh i volby, na kterých doopravdy záleží.
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Kritiky se naopak dočkaly již zmíněné souboje. Někteří hráči také poukazují na to, že při opakovaném průchodu chybí větší variabilita.
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Tak jako tak. Foretales můžete získat na Epicu zdarma, a to do 30. července do 17:00. Pokud byste měli zájem o Steam verzi, do 28. července je ve velké slevě - hru seženete za zhruba 72 korun.
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Odkaz ke stažení naleznete v těle článku po zavření této galerie.
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Foretales
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Foretales
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Foretales
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Foretales
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Foretales
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi
Foretales
Autor: Bonusweb.cz, Alkemi