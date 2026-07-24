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Epic rozdává netradiční hru zdarma. Lidé chválí volby, na kterých záleží

Ondřej Zach
Foretales Foretales Foretales Foretales Foretales Foretales Foretales Foretales Foretales Foretales Foretales Foretales
Foretales je poměrně netradiční mix hned několika žánrů. Ačkoli vypadá jako karetní hra, snaží se vyprávět i v takovýchto kulisách příběh. Hráč se zároveň stará o několik zdrojů a svými volbami určuje, jakým směrem se hra ubírá.

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Témata: Epic Games Store

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