Středověká akce For Honor je na PC opět dočasně zdarma

Aktuálně je zdarma standardní edice na PC, získat ji lze prostřednictvím oficiální stránky zde. Potřeba je účet ve službě Uplay od Ubisoftu. Akce končí ve čtvrtek 29. srpna v 10:00. Jakmile si hru zařadíte do knihovny, zůstane vaše i po skončení akce.



Naskočit do hry proti ostříleným profíkům ovšem nemusí být snadné, hra je venku už více než dva roky.

For Honor je středověká akce, v níž mezi sebou zápasí rytíři, samurajové, vikingové a čínští bojovníci. Ačkoliv hra obsahuje kampaň, primárně je to multiplayerová akce. Při vydání trpěla řadou neduhů, tvůrci však na hře zamakali a do hry průběžně dodávají nový obsah.