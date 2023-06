Na Steamu vyšel nástroj pro realistické zobrazení nohou, láká foot fetišisty

Na Steamu aktuálně probíhá festival nadcházejících her, během nějž si můžete zdarma vyzkoušet ukázky z mnoha očekávaných pecek. Vypíchnout si zaslouží například „pohádkový Bloodborne“ Lies of P (viz naše preview), „pirátské Commandos“ Shadow Gambit (viz naše preview), pokračování simulátoru kutila House Flipper (viz náš článek) nebo sci-fi adventura The Invincible inspirovaná dílem spisovatele Stanislava Lema.

Recenze jsou pozitivní, lidé by ale uvítali nylonové ponožky.

Mezi těmito potenciálními hity se ovšem neztratila ani na první pohled nenápadná aplikace HAELE 3D – Feet Poser Pro, což je slovy autora „snadno použitelný referenční nástroj pro anatomii chodidel s širokou paletou detailních možností a animací, ať už vysoce realistických, nebo stylizovaných.“

Zjednodušeně řečeno jde o obdobu generátoru postav z RPG her, jen místo obličeje si zde upravujete chodidla. Můžete měnit jejich velikost, barvu, délku nehtů, ale třeba i pózy nebo nasvětlení. Využití se nabízí například pro studenty umění nebo počítačové animace, kteří tak získají dokonalý model.

Jenže internetové pravidlo 34, které tvrdí, že „pokud něco existuje, pak je o tom i porno,“ nemá žádné výjimky a tak tento softwarový nástroj zaujal i foot fetišisty, tedy lidi, které sexuálně vzrušují lidské nohy. Autorovo ratingové varování, že hra obsahuje pohled na nahá chodidla mnozí vzali spíše jako doporučení. HAELE 3D se okamžitě objevil na „herním pornhubu“ Xplay, v recenzích a diskusích sevíce než bohaté množství editačních nástrojů řeší potenciální využití k sexuálním účelům.

„Toto je game changer pro všechny foot fetišisty,“ myslí si například jeden z recenzentů, další přidává výmluvné emotikony vyplazeného jazyka. Najdou se ale i kritické hlasy, někdo si třeba stěžuje, že bez punčoch to nějak není ono.

Každopádně HAELE 3D můžete vyzkoušet zdarma hned teď, plná verze vychází již brzy 26. června,