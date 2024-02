Akční Flintlock se po odkladech připomíná trailerem. Vypadá nadějně

Když nám na Gamescomu v roce 2022 vývojáři ukazovali chystané akční RPG Flintlock: The Siege of Dawn (viz naše preview), vypadala hra už celkem hotová. Nakonec však od onoho momentu uběhly skoro dva roky, než si po dlouhých odkladech výsledek budeme moci skutečně zahrát.

Pokud se vám „soulsovky“ ještě nezajedly, Flintlock určitě sledujte.

Datum vydání sice ještě stále nemáme, ale z čerstvě uvolněného videa ukazujícího soubojový systém je patrné, že už se marketingová mašinérie pomalu začíná rozhýbávat.

V jádru půjde o tradiční „soulsovku“, ale s několika neotřelými nápady. Hlavní hrdinka Nor Vanek je vojenskou pyrotechničkou, a tak kromě chladných zbraní s sebou vždy tahá i příruční kanon, kterým dokáže napáchat solidní paseku. Nábojů je ovšem věčný nedostatek, a tak přichází ke slovu zajímavá mechanika, kdy z nepřátel zabitých na dálku vypadává brnění a z těch, které vyřídíte zblízka, naopak náboje. Vývojáři vás tak nutí plynule kombinovat oba bojové styly, což dává soubojům zajímavou dynamiku.

Druhou originální věcí je pak zvířecí pomocník Enki, schopný vás podpořit kouzly. Díky němu máte daleko bohatší repertoár možností, než je v žánru zvykem. Graficky to také nevypadá špatně, o případném úspěchu či neúspěchu tak nejspíše rozhodne to, jestli fanoušky žánru dostatečně neukojí už chystaný datadisk k Elden Ringu, který vychází už 21. června (viz náš článek).