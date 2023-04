Návratu Flashback 2 jsme se obávali, nový trailer ovšem vypadá parádně

Ačkoliv Flashback (retro článek) nemá tak kultovní status jako například Prince of Persia (jak šel čas s Pincem) či Another World (retro článek), v devadesátých letech šlo o naprostou pecku, která patří mezi nezapomenutelné hopsačky z počátku devadesátých let.

O tom, že vzniká Flashback 2, víme už téměř dva roky. A i když jsme se původně obávali, co z nového projektu vyleze, nakonec nás nový gameplay trailer přeci jen uklidnil.

Hlavním hrdinou je opět agent Conrad B. Hart, který pátrá po svém celoživotním příteli Ianovi. K ruce má A.I.S.H.A., což je umělou inteligencí vylepšená zbraň, kterou bude podle traileru potřebovat docela často. Tvůrci, mezi nimiž je i Paul Cuisset, ředitel původního Flashbacku, či designér Thierry Perreau se přitom nebojí jít s dobou, hratelnost působí jako 2.5D a pěkně to k ní padne.

Původní Flashback vyšel v roce 1992. A mimochodem, na svou dobu špičkové animace byly taktéž zpracovány technikou rotoskopie.

Flashback 2 vyjde letos v listopadu na PC (pouze digitálně), Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Odhaleny byly také dvě speciální edice. Limitovaná obsahuje hru, steelbook a digitální verzi soundtracku a vyjde jen na konzole. Sběratelská pak zamíří jen na Switch a playstationy. Jejím obsahem jsou hra, figurka, původní Flashback v digitální podobě, litografie, steelbook, odznak, digitální soundtrack a samolepky.