Tvůrci nejdražšího letošního herního propadáku končí

Woke střílečka Concord se nedokázala mezi silnou konkurencí prosadit. Ve vývoji byla osm let a měla posloužit jako startovní bod pro nové univerzum ve stylu Strážců Galaxie.

Jenže když ji po spuštění na PC hrálo naráz méně než tisíc lidí, bylo jasné, že je zle. Pode odhadů se prodalo pouhých 25 tisíc kopií. V Sony nakonec došli k závěru, že bude lepší hru rovnou vypnout a vrátit peníze. Vývoj přitom trval neuvěřitelných osm let a podle konzervativních odhadů stál Sony minimálně 200 milionů dolarů, aniž by hra vydělala jediný cent. Jiné zdroje hovoří až o 400 milionech dolarů. V Sony přitom do poslední chvíle věřili v masivní úspěch, vznikla dokonce limitované edice ovladače DualSense.

Zároveň s vypnutím hry vydalo Sony prohlášení, že zkoumá další možnosti, jak pokračovat. Nabízel se jakýsi restart s úpravou map, nesympatických postav a přechodem na free 2 play, nicméně nic z toho nebude. Studio Firewalk bylo zrušeno. Podle herního insidera Jasona Schreirera přišlo o práci 172 zaměstnanců. Sony zároveň zrušilo ještě mobilní studio Neon Koi, které v roce 2022 koupilo jako zakládající studio mobilní divize PlayStation Studios.

Jedním z problémů Concordu byly i postavy, za něž nechtěl nikdo hrát.

„Některé prvky Concordu byly výjimečné, ale jiné se nelíbily dostatečnému počtu hráčů, a proto jsme hru stáhli z provozu. V posledních několika měsících jsme strávili spoustu času zkoumáním všech našich možností. Po dlouhém přemýšlení jsme se rozhodli, že nejlepší cestou vpřed bude trvalé ukončení hry a uzavření studia,“ napsal Hermen Hulst, šéf Sony Interactive Entertainment.

„Žánr PvP stříleček z pohledu první osoby je kompetitivním místem, které se neustále vyvíjí, a bohužel jsme se s tímto titulem netrefili do našich cílů. Poučíme se ze hry Concord a budeme pokračovat v rozvoji našich živých služeb (live service), abychom v této oblasti zajistili budoucí růst.“