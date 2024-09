Loňský hit vyšel na PC, vývojář se bojí, že hráči hned přidají nahotinky

Prakticky každá hra, která vyjde na PC, dříve nebo později dostane erotickou modifikaci. Spíše tedy platí, že dříve než později. Amatérští tvůrci často dokážou „svléknout“ virtuální postavy jen několik hodin od uvedení hry na trh (viz náš článek). Japonský producent Naoki Jošida, známý hernímu světu spíše pod přezdívkou Yoshi-P, přesto doufá, že nad „jeho“ poslední hrou se fanoušci smilují.

Final Fantasy XVI nabízí emocionální příběh, některé lidi ale zajímá jen sex.

Final Fantasy XVI sice loni mnoho konzervativních fanoušků této klasické série zklamal, i tak byl ale jednou z nejlepších her, které jsme si loni mohli zahrát zahrát (viz naše recenze). Jeho více než roční exkluzivita pro konzoli PlayStation 5 vypršela a hra se teď konečně dočkala i své PC verze. První reakce jsou zatím spíše pozitivní, mnoho fanoušků ovšem tradičně zmiňuje mizernou optimalizaci. Dá se naštěstí ještě vylepšit pomocí následných patchů a grafických ovladačů, Jošidu tak v tuto chvíli trápí něco jiného. Bojí se, co s jeho postavami udělají tvůrci neoficiálních modifikací.

Otázka není jestli, ale kdy. Fanouškům Tomb Raidera to trvalo jen 12 hodin.

V rozhovoru pro magazín PC Gamer nechtěl zabíhat do detailů, ale je evidentní, že není zrovna jejich fanouškem „Jediné, co řeknu, je, že rozhodně nechceme nic urážlivého nebo nevhodného, takže prosím, nic takového nevytvářejte ani neinstalujte,“ zmínil záměrně nekonkrétně, protože mu bylo jasné, že jakýkoliv bližší popis toho, co nechce vidět, by internetovým vtipálkům posloužil v podstatě jako objednávka.

Ostatně není to v historii značky poprvé, co se vývojáři s touto žádostí na hráče obrátili, v minulosti už se to řešilo i u 14. (viz náš článek) a 15. dílu (viz náš článek). A myslíte, že jim to bylo něco platné? Stačí se podívat do galerie. Internetové pravidlo číslo 34 říká, že pokud něco existuje, tak je o tom i porno. A při vší úctě Final Fantasy XVI určitě nebude výjimkou.