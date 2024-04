Nastal čas na nové Final Fantasy Tactics, říká tvář značky Yoshi-P

Japonská série Final Fantasy už vychází 37 let a za tu dobu se kromě šestnácti plnohodnotných dílů dočkala i bezpočtu spin-offů. Jedním z těch nejúspěšnější byla tahová strategie Final Fantasy Tactics z roku 1997, která se dodnes umísťuje v žebřících nejlepších her všech dob. Od té doby se sice dočkala několika pokračování, to poslední s poněkud krkolomným názvem Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift ovšem vyšlo v roce 2007 a to navíc jen na kapesní konzoli Nintendo DS.

Loňská Baldur’s Gate III ukázala, že je o tahové souboje zájem, tak proč by se nemohlo vrátit i Final Fantasy Tactics?

Díky loňskému šestnáctému dílu (viz naše recenze) a letošnímu remasteru sedmičky (viz naše recenze) je ovšem o značku veliký zájem a i sám producent série Naoki Jošida uznal, že by bylo záhodné se k strategické klasice vrátit. „Také Tactics milujeme, je asi nejvyšší čas, abychom udělali nový díl,“ řekl oblíbený „Yoshi-P“ v rozhovoru pro magazín The Gamer.

Jestli se ho někdy skutečně dočkáme je ve hvězdách, pokud ale vznikne, určitě nebude zasazen do stejného světa jako šestnáctý díl. Gigantičtí démoni Eikoni, kolem nichž se jeho příběh točil, se prý totiž do tahových soubojů vůbec nehodí, protože jsou oproti jiným jednotkám až příliš silní.

Fanoušci žánru ale nemusí úplně smutnit, nedávno totiž vyšel povedený Unicorn Overlord, podobný zážitek pak nabízí i remaster klasiky Tactics Ogre (viz naše recenze).