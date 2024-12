Jedna z nejlepších her roku míří na PC, autor se bojí erotických modifikací

Druhý díl remaku kultovního japonského RPG Final Fantasy VII Rebirth dopadl přesně tak, jak jsme doufali (viz naše recenze) a zcela po právu se vešel i mezi šestici nominantů na „herního Oscara“ Game Awards. Ani ne po roce od vydání na playstationech se ho dočkají i PC hráči, navíc se všemi vylepšeními, které „master race“ vyžaduje, jako je například podpora myši a klávesnice, ultraširokých monitorů nebo uživatelských modifikací.

Postavy ve Final Fantasy jsou nevinně naivní, modderská scéna s nimi ovšem nebude mít žádný soucit.

Poslední zmíněné téma ovšem tvůrci vnímají jako dvojsečnou zbraň. Ano, na jednu stranu dokážou fanoušci nezištně vytvářet neuvěřitelně kvalitní obsah, který si nijak nezadá s původním dílem (a často ho dokonce převyšuje, viz naše recenze letošního Fallout London), zároveň jim ale není nic svaté a tak s oblíbenými postavami zachází zcela jinak, než měli jejich tvůrci v plánu.

Prakticky každá hra, která vyjde na PC, dřív nebo později dostane erotickou modifikaci. Spíš tedy dřív než později. Amatérští tvůrci často dokážou „svléknout“ virtuální postavy jen několik hodin od uvedení hry na trh (viz náš článek) a neexistuje způsob, jak jim v tom zabránit.

Internetové pravidlo 34 je neúprosné a ani Rebirth mu nemá šanci uniknout.

Toho si je vědom i režisér hry Naoki Hamaguči, který tak apeluje na morální kredit tvůrců podobných modifikací. „Respektujeme kreativitu komunity a vítáme její výtvory, žádáme však moddery, aby nevytvářeli ani neinstalovali nic urážlivého nebo nevhodného,“ řekl v rozhovoru pro digitální obchod Epic Store (nebojte, hra se bude prodávat i na Steamu). Něco nám ale říká, že to je zbytečné. Co víc, člověku se hned vybaví scéna z filmu Obecná škola, kdy varování „neolizujte namrzlá železná zábradlí“ zapůsobila spíš jako výzva.

Ostatně Hamaguči není první, kdo fanoušky žádá o zdrženlivost, podobné požadavky už vůči nim vznesli třeba jeho předchůdce Joši P. nebo milovaný tvůrce Bioshocku Kevin Levine. A co myslíte, pomohlo to? No to víte, že nepomohlo (viz náš článek).

Každopádně Final Fantasy VII Rebirth vychází na PC již 23. ledna příštího roku. Pokud jste ještě nehráli, máte se na co těšit.