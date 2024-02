Pokračování remaku kultovního FInal Fantasy VII si už můžete zdarma vyzkoušet

Dlouhé čtyři roky čekají fanoušci značky Final Fantasy na pokračování příběhu žoldáka Clouda a jeho přátel z první části remaku legendárního sedmého dílu. A to včetně těch, kteří hráli originál, jak jsme už psali v naší recenzi, vývojáři netrpí přehnaným sentimentem a dobře známou látku se nebojí výrazně upravovat.

První část byla v podstatě koridor, ta druhá bude mnohem více otevřená.

Čekání se ovšem chýlí ke konci, druhý díl s podtitulem Rebirth vychází na platformě PlayStation 5 již 29. února. Ve speciálním tematickém dílu pořadu State of Play nyní Sony odpovědělo na všechny zbývající otázky a konečně ukázalo, jak se to celé bude hrát. Oproti předešlému dílu bude mít hra daleko otevřenější strukturu, ať už co se mapy světa týče, nebo možnosti plnění nepovinných úkolů. Jedenáctiminutové video dále ukázalo zajímavou karetní minihru i možnost blíže ovlivňovat vztahy s vašimi parťáky.

Nejlepší zprávou ovšem je, že to vše si můžete vyzkoušet už teď a zadarmo. Čerstvě vydaná demoverze má trochu jinou strukturu než je poslední dobou zvykem, postup v ní se vám nepřenese do plné verze, rozhodně ovšem není ztrátou času. Nejde ani tak o to, že za její absolvování dostanete pár tretek do plné hry, ale spíše o unikátní možnost, zahrát si i za legendárního záporáka Sephirotha.

Oficiálně to oznámeno nebylo, ale dá se předpokládat, že se Final Fanatsy VII: Rebirth časem podívá i na PC.