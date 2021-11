Přemýšleli jste někdy, jak by vypadal vánoční film pro hráče? Máme odpověď

Jsme fandové filmů s vánoční tematikou. Bez některých si svátky neumíme (nebo spíše nechceme) představit, takže si každoročně nenecháme (kromě klasických pohádek) ujít kultovní podívané, jakými jsou první dva díly Sám doma, zábavná komedie Vánoční prázdniny, dojemná Láska nebeská, černohumorná Gremlins nebo třeba první Smrtonosná past (ano, i ta se počítá mezi vánoční filmy).

A je možné, že si mezi favority letos zařadíme další kousek. Mohl by jím být film 8-Bit Christmas, který je dárkem pro hráče, speciálně pak ty, kteří vyrůstali v osmdesátých letech minulého století. Zápletka se totiž zaměřuje na Johnyho Doylea (hraje ho představitel Barneyho Stinsona ze sitcomu Jak jsem poznal vaši matku Neil Patrick Harris), který vypráví své dceři o svém dětství, kdy bylo jeho hlavním životním cílem získat horké zboží v podobě kultovní konzole Nintendo Entertainment System alias NES.

Problémem je, že rodiče jedenáctiletého Johnyho (Winslow Fegley) nejsou zrovna fandové videoher, protože mají obavy z toho, že tato forma zábavy dělá s dětmi hrozné věci (ještě, že taková tvrzení nezaznívají často, že...), takže Johny potřebuje vánoční zázrak, aby měl šanci vyzkoušet si vysněný NES.

A tak se on a jeho kamarádi rozhodnou, že udělají cokoliv, aby mohli v rukou podržet ovladač. Ovšem, jak ukazuje trailer (a jak se dalo tušit) nebude to zrovna snadné. Budou muset čelit různým nástrahám, jako je vzteklý miniaturní pes, rozmazlený fracek, kterému rodiče koupí, cokoliv ho jen napadne nebo další zájemci o konzoli, kteří se nebojí ušpinit si ruce.

Ano, zní to jako námět, který se může hodně rychle zvrtnout v extrémně nevtipnou komedii a pravdou je, že pár momentů z upoutávky není úplně vypilovaných. Ale většinu času trailer působí jako něco, co by mohlo být povedenou odlehčenou zábavou.

Už jen sympatická atmosféra osmdesátých let je důvodem, proč dát filmu šanci. Ale je toho mnohem víc. Například to, že se tvůrci nebojí drsnějšího humoru, což znamená, že s dětmi a ani zvířaty se nebude zacházet zrovna v rukavičkách. A samozřejmě je tu videoherní tematika a všichni asi známe ony situace z dětství, kdy jsme hrozně toužili po nové herní mašině nebo hře, ovšem rodiče nám opatrně sdělili, že pod stromečkem spíše najdeme ponožky. S hlavním hrdinou tedy není vůbec problém se ztotožnit.

Samozřejmě, film není určen jen pro zaryté hráče, humor osloví i ty, kteří mají jen zběžný přehled o tematice, ale hlavně milovníci digitální zábavy ocení atmosféru a glorifikaci NESu. A nechceme být příliš velkými optimisty, speciálně s ohledem na to, že natočit dobrý vánoční film není vůbec snadné, nicméně trailer nás prostě a jednoduše zahřál u srdce (byť některé vtipy nepadly na úrodnou půdu). A jedno víme jistě, tomuto dáme určitě přednost před novou verzí Sám doma, která bude k vidění na streamovací službě Disney+.

O režii 8-Bit Christmas se postaral Michael Dowse (ten má na kontě filmy jako Ranař nebo The F World a pracoval na seriálech Preacher či Future Man a kromě toho bude režírovat chystanou filmovou verzi Just Cause), scénář pak napsal Kevin Jakubowski na motivy své stejnojmenné knihy.

8-Bit Christmas budou mít premiéru 24. 11. 2021 na streamovací službě HBO Max, která u nás zatím není dostupná, ovšem dá se předpokládat, že bude film k dispozici na HBO GO.