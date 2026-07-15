Projedete křižovatku lépe než Filip Turek? Zkuste si to přímo v prohlížeči

Hráč se chopí ovládání černého mercedesu a snaží se při projíždění křižovatkou do nikoho nenabourat. Ovládání je snadné: stačí směrové šipky pro zatáčení, plyn a brzdu. Jak však upozorňuje sám autor vystupující na síti X jako Asociální Chuligán, hra je primárně určená pro hraní na počítači, nikoliv mobilu.
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Kromě toho koluje po sociálních sítích video vytvořené umělou inteligencí, v němž je Turkova jízda pojata jako mise v gangsterské akci Grand Theft Auto a zakončena zákrokem policie. Lidé ho vtipně komentují jako třetí trailer z očekávané hry Grand Theft Auto 6 (hra byla oznámena v prosinci 2023 a od té doby vyšly pouhé dva trailery).
Grand Theft Auto 7: Turek Madness pic.twitter.com/ZbFfF7Yzos— Amrita (@Amrita_one) July 14, 2026
Co se vlastní nehody týče, podle dopravního experta Romana Budského není situace zcela jednoznačná. Tvrdí, že nové záběry sice ukazují nestandardní manévr poslance, zároveň však odkrývají nepřehlednou situaci v dočasném dopravním značení i možná pochybení na straně řidičů obou stran.