Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Projedete křižovatku lépe než Filip Turek? Zkuste si to přímo v prohlížeči

Ondřej Zach
  9:37
KŘIŽOVATKA 63

KŘIŽOVATKA 63 | foto: X

KŘIŽOVATKA 63
KŘIŽOVATKA 63
KŘIŽOVATKA 63
KŘIŽOVATKA 63
5 fotografií
Pondělní dopravní nehoda poslance Filipa Turka se okamžitě stala terčem lidové tvořivosti. V jednoduché hříčce, kterou si můžete zahrát přímo v prohlížeči, je cílem projet bez úhony křižovatku.

Hráč se chopí ovládání černého mercedesu a snaží se při projíždění křižovatkou do nikoho nenabourat. Ovládání je snadné: stačí směrové šipky pro zatáčení, plyn a brzdu. Jak však upozorňuje sám autor vystupující na síti X jako Asociální Chuligán, hra je primárně určená pro hraní na počítači, nikoliv mobilu.

KŘIŽOVATKA 63

KŘIŽOVATKA 63

Kromě toho koluje po sociálních sítích video vytvořené umělou inteligencí, v němž je Turkova jízda pojata jako mise v gangsterské akci Grand Theft Auto a zakončena zákrokem policie. Lidé ho vtipně komentují jako třetí trailer z očekávané hry Grand Theft Auto 6 (hra byla oznámena v prosinci 2023 a od té doby vyšly pouhé dva trailery).

Co se vlastní nehody týče, podle dopravního experta Romana Budského není situace zcela jednoznačná. Tvrdí, že nové záběry sice ukazují nestandardní manévr poslance, zároveň však odkrývají nepřehlednou situaci v dočasném dopravním značení i možná pochybení na straně řidičů obou stran.

KŘIŽOVATKA 63
KŘIŽOVATKA 63
KŘIŽOVATKA 63
KŘIŽOVATKA 63
5 fotografií
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Sexy robotku cosplayerky zbožňují. Pokochejte se jejich kostýmy

Helly von Valentine jako 2B

Nier: Automata se odehrává v daleké budoucnosti. Následkem mimozemské invaze bylo lidstvo nuceno přesunout se na Měsíc. Planetu nyní obývají roboti, pomocí kterých se mimozemšťanům podařilo lidskou...

Měly vydělávat pohádkové peníze, ale dnes už si na tyto hry nikdo nevzpomene

LawBreakers

Hry jako Minecraft či Fortnite se staly symbolem úspěchu. Pojďme se ovšem vypravit na herní hřbitov a připomenout kousky, jejichž tvůrci měli vysoké ambice, nakonec však propadly. Schválně, jestli...

Dal tvář milionovému českému hitu, ale další práci shání jen těžko

Postavy ze hry Kingdom Come: Deliverance

Herec z oblíbené české série her Kingdom Come, Luke Dale, si stěžuje na těžké podmínky práce v herním průmyslu. V českých hrách ztvárnil jednu z nejdůležitějších postav obou her, ale ani to mu...

Legendární břídil Uwe Boll je zpět. Většina jeho filmů je naprostý odpad

Uwe Boll

Je tomu přibližně deset let, co ze všech stran vysmívaný režisér Uwe Boll nevybíravě poslal celý filmový svět do háje, pověsil kulturní snažení na hřebík a plně se realizoval ve světě špičkové...

Chcete Laru Croft v životní velikosti? Tyto herní rarity jsou na prodej

Lara Croft v životní velikosti

Herními raritami se to na online tržišti eBay jen hemží. Najdete zde vzácné hry a herní konzole, ale také řadu poněkud neobvyklých předmětů, kterých si však majitelé cení na desítky, někdy i stovky...

Projedete křižovatku lépe než Filip Turek? Zkuste si to přímo v prohlížeči

KŘIŽOVATKA 63

Pondělní dopravní nehoda poslance Filipa Turka se okamžitě stala terčem lidové tvořivosti. V jednoduché hříčce, kterou si můžete zahrát přímo v prohlížeči, je cílem projet bez úhony křižovatku.

15. července 2026  9:37 4

RECENZE: Slayer v Doom: The Dark Ages Revelations odhaluje hruď i minulost

80 %
Doom: The Dark Ages Revelations

Legendární bijec monster Slayer se vrátil nejen, aby dokončil svou mstu na zlotřilé rase Maykrů, zachránil říši Argent D’Nur z jejích spárů, ale také se naučil zacházet s kopím a dokonce nám odhalil...

PS5
15. července 2026 0

VIDEO: Rozbalujeme Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black

Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black (Elite Trainer Box)

V pátek 17. července oficiálně vychází nový set Pokémon TCG nazvaný Pitch Black. Tematicky čerpá ze hry Pokémon Legends: Z-A, respektive DLC Mega Dimension. Motivem jsou tedy mega evoluce a noční...

15. července 2026 0

Sexy robotku cosplayerky zbožňují. Pokochejte se jejich kostýmy

Helly von Valentine jako 2B

Nier: Automata se odehrává v daleké budoucnosti. Následkem mimozemské invaze bylo lidstvo nuceno přesunout se na Měsíc. Planetu nyní obývají roboti, pomocí kterých se mimozemšťanům podařilo lidskou...

15. července 2026 3

Slovenský nástupce Jagged Alliance? Ghost Justice je slibná strategie

Ghost Justice

Ghost Justice je tahová taktická strategie, v níž elitní operativci vedou boj proti drogovým kartelům v místech, v nichž vlády už ztratily svůj vliv.

14. července 2026 0

Slayer v Doom: The Dark Ages - Revelations

80 %
Doom: The Dark Ages Revelations

PS5
vydáno 14. července 2026  14:24,  aktualizováno  14:26

Už jsou k mání první češtiny pro Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Ačkoli pirátský Assassin’s Creed Black Flag Resynced nevyšel s oficiálními českými titulky, minimálně na PC lze sáhnout po komunitních překladech.

14. července 2026  2:30 1

Chcete Laru Croft v životní velikosti? Tyto herní rarity jsou na prodej

Lara Croft v životní velikosti

Herními raritami se to na online tržišti eBay jen hemží. Najdete zde vzácné hry a herní konzole, ale také řadu poněkud neobvyklých předmětů, kterých si však majitelé cení na desítky, někdy i stovky...

14. července 2026 4

Černý samuraj může závidět, z pirátského Assassin’s Creed je obrovský hit

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Pirátský díl Assassin’s Creed Black Flag vyměnil městské prostředí za Karibik a u hráčů slavil úspěch. A Ubisoft ho v aktuálním remaku s podtitulem Resynced zopakoval.

13. července 2026  11:20 6

Měly vydělávat pohádkové peníze, ale dnes už si na tyto hry nikdo nevzpomene

LawBreakers

Hry jako Minecraft či Fortnite se staly symbolem úspěchu. Pojďme se ovšem vypravit na herní hřbitov a připomenout kousky, jejichž tvůrci měli vysoké ambice, nakonec však propadly. Schválně, jestli...

13. července 2026 4

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Legendární břídil Uwe Boll je zpět. Většina jeho filmů je naprostý odpad

Uwe Boll

Je tomu přibližně deset let, co ze všech stran vysmívaný režisér Uwe Boll nevybíravě poslal celý filmový svět do háje, pověsil kulturní snažení na hřebík a plně se realizoval ve světě špičkové...

12. července 2026 23

Fallout: vývojem nové hry bylo pověřeno studio Obsidian

Fallout: New Vegas

Masivní restrukturalizace v rámci herní divize Microsoftu se dotkla i zkušeného studia Obsidian Entertainment. To muselo zrušit své rozpracované projekty a místo toho se pustí do vývoje další hry...

11. července 2026 4

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.