FIFA ukazuje jak bude vypadat její herní budoucnost bez Electronic Arts

Některé díly fotbalové série FIFA bývaly často kritizovány za to, že kromě nové písničky v menu aktualizovaných soupisek jsou to v podstatě totožné hry, jaké už lidé mají doma. Něco na tom bude, po přechodu na nový engine už nám série zase začíná poněkud stagnovat. Na druhou stranu je nutné podotknout, že hráči za své peníze vždy dostali povedenou hru, kterou jednoduše bylo zábavné hrát.

Fanoušci virtuálního fotbalu mají naštěstí letošní Fifu 23…

Jenže jak už jistě dobře víte, FIFA a Electronic Arts se nedohodli na ceně za využití licence a tak od příštího roku bude série vycházet pod názvem EA Sports FC. Fotbalová organizace kvůli tomu přijde o obrovské množství peněz, tváří se však, že jí to vůbec nevadí a že pro ně fotbalové hry bude holt dělat někdo jiný.

Prezident FIFA Gianni Infantino v této situaci vidí velikou příležitost a šel dokonce tak daleko, že se fotbalové fanoušky snažil přesvědčit tím, že jedině pod značkou FIFA „najdou autentickou a opravdovou fotbalovou hru“.

O tom, co si pod tímto vzletným obratem asi tak můžeme představit svědčí nové aplikace, které FIFA vydává v souvislosti s nadcházejícím mistrovstvím světa v Kataru.

Ano, úmyslně jsem se vyhnul slovu hry, protože ani jeden ze čtyř oznámených titulů nevypadá jako něco, u čeho byste chtěli trávit svůj volný čas. Tak se na to podívejme blíže.

FIFA World Cup Qatar 2022 in the Upland Metaverse má být prostorem pro sbírání digitálních artefaktů s tematikou mistrovství světa. Celé to pojede na principu NFT, tedy digitálně směnných tokenů, což už samo o sobě zní dost špatně. Na podobném principu nejspíše poběží i aplikace FIFA World Cup Qatar 2022 on Phygtl, její popis byl ovšem ještě vágnější a jak chtějí vývojáři umožnit „přenos digitálních odměn do reálného světa,“ což má být hlavní tahák, jsme zatím jednoduše nepochopili.

… nebo nový díl série Football Manager.

Matchday Challenge: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition je sice srozumitelnější, ovšem zase zbytečný. Umožní vám totiž společně s přáteli předpovídat výsledky nadcházejících zápasů, což je sice fajn, nějak ovšem netušíme, proč bychom k tomu potřebovali oficiální aplikaci.

Jediné, co tak trošku připomíná skutečnou hru je Altered State Machine – AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, kdy můžete sledovat, jak umělá inteligence ovládá dva soupeřící týmy o čtyřech hráčích a výsledek zápasu ovlivňovat taktickými pokyny. Jinak řečeno Football Manager pro děti.

Ano, samozřejmě jsme si vědomi, že výroba nějaké pořádné hry je během na dlouhou trať a že FIFA chce naskočit na aktuální NFT horečku, nic z výše uvedeného však neláká ani k vyzkoušení. A to máme fotbal a videohry opravdu rádi.