Mistrovství světa bude ve Fifě zdarma, hráči na Switchi však mají smůlu

Až do roku 2012 vydávali v Electronic Arts Mistrovství světa ve fotbale jako samostatné hry, od této vydřidušské praktiky ale naštěstí nakonec ustoupili. A tak letos, stejně jako tomu bylo před čtyřmi lety, dostanou majitelé aktuálního ročníku (viz naše recenze) veškerý licencovaný obsah zdarma formou obrovského patche.

Můžete se těšit na všech 32 kvalifikovaných týmů v odpovídajících sestavách (vývojáři slibují v průběhu šampionátu každodenní aktualizace) a dresech, samozřejmostí je i nová infografika, která bude vypadat přesně tak, jak ji uvidí i diváci u televizních obrazovek.

Co víc, hra bude natolik provázána se skutečností, že se i po dohrání turnaje budete moct kdykoli se vrátit do kteréhokoli dne turnaje a zkusit zvrátit stav ve prospěch vašeho týmu. Novinky přibudou samozřejmě i do oblíbeného režimu FUT, zde je ale potřeba si dávat pozor. Platnost některých speciálních kartiček bude navázána na dobu trvání mistrovství a nejpozději do 4. ledna budou ze hry odstraněny.

Vše výše popsané platí pro PC hráče i majitele starých i nových konzolí, ovšem s jednou výjimkou, kterou je konzole Nintendo Switch. To ale není překvapivé – Electronci Arts tuto platformu dlouhodobě zanedbávají a vlastně se divíme, proč tam hru ještě vůbec vydávají, když toho nemá s „velikou“ Fifou moc společného.