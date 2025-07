Field of Glory 2: Medieval | foto: Slitherine

Nejstarším kouskem je Battlestar Galactica Deadlock z roku 2017. Je to tahová strategie zasazená do světa sci-fi seriálu Battlestar Galactica, konkrétně během první války s Cylony. Hráči přebírají velení koloniální flotily z mobilní loděnice Daidalos a čelí útokům Cylonů, kteří ohrožují Dvanáct kolonií. Hra kombinuje 3D taktické bitvy se správou flotily.

Druhou hrou je Fantasy General 2 z roku 2019. Hráči se ujmou armády složené z hrdinů a jednotek, jako jsou rytíři, draci či magické bytosti v tahových bitvách s důrazem na strategii a vývoj jednotek. Kromě kampaně láká i náhodné bitvy a multiplayer.

Field of Glory 2: Medieval (2021) je tahová strategická hra od designéra Richarda Bodleyho Scotta, zasazená do vrcholného středověku. Hráči velí armádám různých frakcí, jako jsou Anglosasové, Francouzi či Mongolové v historicky přesných bitvách. Vychází z deskových wargamingových systémů.

Odkazy na všechny tři hra naleznete na Steamu na této stránce. Hry si musíte stihnout zařadit do vaší knihovny do 17. července do 19:00, poté už zůstanou vaše.