Zapomeňte na Vaase. Seriál Far Cry neadaptuje žádnou z herních předloh

Ondřej Zach
Oblíbená série akčních her Far Cry od Ubisoftu se dočká televizního seriálu, ten však nebude adaptovat žádnou z vydaných her. Což je vzhledem k ikonickým padouchům některých dílů škoda, poukazují fanoušci.

Tvůrcem a režisérem je Noah Hawley, který stojí za povedeným seriálem Fargo a slabším Vetřelec: Země. V hlavní roli se v první sezoně představí herec Rob Mac (seriál It’s Always Sunny in Philadelphia).

Stejně jako u her, každý díl, respektive sezona seriálu má lákat na jiné zasazení i herecké obsazení. Spojovat je má myšlenka, že civilizovaní lidé se ocitají v situacích, v nichž se chovají čím dál tím méně civilizovaně. Právě tyto dva aspekty měly Hawleye nadchnout. Tím však spojitost s hrami končí.

„Neadaptuji konkrétně žádnou z her, které vydali – říkám to podobně jako v případě Coenů, X-Menů nebo Vetřelce: ‚Nechte mě navázat dialog s touto sérií, protože takhle si představuji příběh Far Cry.‘ Můžeme vést širší diskusi o silných a slabých stránkách filmových adaptací videoher, protože hry jsou vytvořeny způsobem, který není pro dramatické zpracování nejvhodnější,“ řekl Hawley Deadline, čímž část hráčů trochu popudil.

„Když hrajete videohru, postupujete vpřed pouze prostřednictvím jednotlivých herních sekcí a pak máte ty cutscény, které můžete přeskočit, takže když se chystáte tyto hry adaptovat, musíte si uvědomit, že dramatické prvky jsou pro děj tak trochu irelevantní. A to je pro seriál smrtící.“

Vývojář Far Cry 4 nesouhlasí

Na vyjádření zaregoval mimo jiné Alex Hutchinson, kreativní ředitel Far Cry 4. „To mě docela štve. A to mám rád tvorbu Noaha Hawleyho,“ napsal.

„Mým největším problémem je odmítání herních příběhů jako něco bezvýznamného. Jeho postoj není bezdůvodný a jeho adaptace filmů Alien a Fargo také v podstatě zahodily původní příběh. Ve Fargu to fungovalo dobře, ale v Vetřelec: Země už méně, protože se z toho stala taková podivná pohádka o Peteru Panovi, který si pořídí psa, místo aby zůstala věrná nejlepším prvkům této značky. Myslím, že hráči prostě chtějí cítit, že jejich láska je respektována, a ne ignorována, jak tomu v minulosti často bývalo,“ vysvětlil Hutchinson svůj postoj IGN.

První sezona seriálu se očekává během roku 2027.

Série Far Cry přitom skvělé padouchy umí. Hráči rádi vzpomínají na třetí díl, v němž řádil naprostý šílenec Vaas Montenegro. Skvělý byl ovšem i Joseph Seed z pětky, charismatický vůdce sekty, který věří, že ho vyvolil Bůh, aby své ovečky připravil na konec světa. Prozatím posledním vydaným dílem je Far Cry 6.

Vaas Montenegro z Far Cry 3
