Poběží vám na PC Far Cry New Dawn? Nároky jsou stejné jako u Far Cry 5

Far Cry: New Dawn přímo navazuje na jeden z konců Far Cry 5. V něm jsme sledovali, jak ve fiktivní oblasti Hope Country na území současné Montany rostou atomové hřiby. V New Dawn uvidíme to samé místo, jen o 17 let později po atomové katastrofě. Padouchy jsou nesympatické sestry Mickey a Lou, jejichž gang budeme muset zlikvidovat.



Pokud vám dobře šlapal Far Cry 5, s New Dawn nebudete mít problém. Nároky jsou až na drobné detaily totožné. Aby také ne, New Dawn vychází po méně než roce od vydání původní hry, radikální zásahy tak očekávat nelze.

Minimální nároky:

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (pouze 64bit)

8GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon R9 270X (2GB)

DirectX 9.0c kompatibilní HDD: 30 GB volného místa

Doporučená sestava:

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (pouze 64bit)

8GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) / AMD Radeon R9 290X (4GB)

DirectX 9.0c kompatibilní HDD: 30 GB volného místa

Hraní ve 4K při 30 FPS:

OS: Windows 10 (pouze 64bit )

16GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) / AMD RX Vega 56 (8GB)

DirectX 9.0c kompatibilní HDD: 30 GB volného místa

Hraní ve 4K při 60 FPS:

OS: Windows 10 (pouze 64bit)

16GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (8GB) / AMD RX Vega 56 CFX (8GB)

DirectX 9.0c kompatibilní HDD: 30 GB volného místa