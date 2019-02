VIDEO: Hraný trailer na Far Cry New Dawn. Co nám chce Ubisoft říct?

Do baru vejdou dvě drobné postavy s motorkářskými helmami na hlavě, které si sundají až u barového pultu. Jsou to sestry Mickey a Lou. Objednají si pití. Když je štamgast popíchne, zda jim táta neříkal, aby nechodili na takováto místa, odvětí, že poté, co ho oddělali, toho už moc nenamluvil. Následně dostane helmou po hlavě tak, že by jí sílu mohl závidět i rytíř Jedi.

Dívčiny se otočí a namíří pistole na osazenstvo baru. To vyskočí ze židlí a taktéž se chopí zbraní. V tomto okamžiku zřejmě sestrám někdo naťukal kód IDDQD, protože bez škrábance všechny postřílí a nerozhází je ani zřejmě slepý chlapík s kulometem. Video hlásá 18+, vše ovšem alibisticky bez kapky krve.

Jasně, je to nadsázka, je to záměrně přepálené, ale co nám tím Ubisoft chce vlastně říct? Někteří hráči vnímají trailer jako politický a nebylo by to poprvé, co Ubisoft popichuje (naposledy třeba u The Division 2). Loni u Far Cry 5 si dal práci a přinesl krátký film Inside Eden’s Gate, který představil vůdce sekty - charismatického Otce (kterého skvěle zahrál Greg Bryk) a jeho rodinu. Mělo to myšlenku, příběh i pointu.

Aktuální video popisuje „co se stane, když Mickey a Lou přijdou do města“. Přijdou a jen tak vystřílí bar s ozbrojenými vidláky. Hustý. Pokud nemají tvůrci v záloze víc, je to hodně slabé. A to říkám jako milovník béčkových akcí z osmdesátek i jako hráč, který dohrál Far Cry 5 (a bavil se) i se všemi DLC (už se tolik nebavil). Sestry totiž mají charizma nakládané okurky. A tak špatnou cool přestřelku už jsem dlouho neviděl.

Far Cry New Dawn vychází 15. února na PC (Windows), PlayStation 4 a Xbox One. Navazuje na jeden z konců Far Cry 5. V něm jsme sledovali, jak ve fiktivní oblasti Hope Country na území současné Montany rostou atomové hřiby. A to byl ten dobrý konec. V New Dawn se vrátíme na místo činu, jen o sedmnáct let později. Mimochodem, opět se setkáme s Otcem, na což už se docela těším.