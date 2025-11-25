Chystá se hraný seriál podle akčních her Far Cry

Slavná série stříleček Far Cry, jejíž první díl vyšel už před víc než dvaceti lety, se dočká adaptace v podobě hraného seriálu.

O projektu je prozatím známo jen velmi málo. Režie se ujme Noah Hawley, který stojí za povedeným seriálem Fargo a slabším Vetřelec: Země. V hlavní roli se v první sezoně představí herec Rob Mac (seriál It’s Always Sunny in Philadelphia), uvedl server Variety.

Vaas Montenegro z Far Cry 3
Far Cry
Far Cry 2
Far Cry 3
120 fotografií

„Pracovat po boku Noaha Hawleyho je splněný sen. Ubisoft byl neuvěřitelně velkorysý a svěřil nám jeden z nejikoničtějších světů videoher, jaký kdy byl vytvořen. A během toho všeho mě moje rodina z FX neustále podporuje,“ uvedl Mac.

Stejně jako u her, každá sezona bude mít jiné zasazení a obsazení. Ve světě se seriál objeví na streamovací platformě Disney+. „Vytvořit velkolepou akční show, která se může každým rokem měnit, a přitom neustále zkoumat podstatu lidskosti skrz tuto komplexní a chaotickou optiku, je splněný sen,“ dodal Hawley.

Far Cry 4
Far Cry 5
Far Cry 6

Série Far Cry proslula výraznými padouchy

Co se her týče, prozatím poslední díl, nazvaný Far Cry 6, vyšel v roce 2021. Tvůrci hráče vzali na fiktivní ostrov Yara, jehož předobrazem je skutečná Kuba a její autoritářský režim. Cílem není nic menšího než zažehnout plamen revoluce a svrhnout diktátora Antóna Castilla, který v rámci vyššího dobra terorizuje obyvatele. Jak už je v sérii zvykem, hlavní padouch je vskutku zapamatováníhodná figurka, o jejíž ztvárnění se postaral známý hollywoodský herec Giancarlo Esposito (známý především díky seriálu Perníkový táta).

