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Spin-off Far Cry po letech vývoje skončil v koši. Ubisoft už chystá náhradu

Ondřej Zach
  11:26
Letos v říjnu tomu bude pět let od doby, co vyšel prozatím poslední díl ze série stříleček Far Cry. Jak to vypadá s novým dílem?

Léta se proslýchá, že Ubisoft chystá hned dvě hry Far Cry. Projekt Blackbird je pravděpodobný sedmý díl, v němž bychom se měli pustit do záchrany členů rodiny ze spárů sekty. Novinkami má být nejenom časový limit na záchranu, ale i fakt, že někteří unesení mohou zemřít, což ovlivní podobu konce. Blackbird se potýkal s problémy, nyní má být však na dobré cestě k vydání. Kdy? Možná už příští rok.

Far Cry 6
Far Cry 6
Far Cry 6
Far Cry 6
132 fotografií

Druhý projekt Maverick, zasazený do aljašské divočiny, byl podle aktuálních informací Insider Gamingu zrušen. Mělo jít o na multiplayer zaměřenou extrakční PvPvE střílečku.

Ubisoft však okamžitě začal pracovat na nové verzi s kódovým označením Kodiak, která staví na základech zrušeného Mavericku. Podle interního popisu má jít o střílečku v otevřeném světě, v němž „hlavní roli hrají interakce hráčů a příběhy utvářené samotnými hráči“. Projekt aktuálně přešel z koncepční fáze do vývoje, jeho vydání je však léta vzdálené.

Far Cry 5

Far Cry 2

„Po Himálaji, pravěku, americké Montaně a postapokalyptické pustině nás tentokrát tvůrci berou na fiktivní ostrov Yara, jehož předobrazem je skutečná Kuba a její autoritářský režim. Vaším cílem není nic menšího než zažehnout plamen revoluce a svrhnout diktátora Antóna Castilla, který v rámci vyššího dobra terorizuje její obyvatele,“ napsali jsme v recenzi Far Cry 6.

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Spin-off Far Cry po letech vývoje skončil v koši. Ubisoft už chystá náhradu

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