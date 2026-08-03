Léta se proslýchá, že Ubisoft chystá hned dvě hry Far Cry. Projekt Blackbird je pravděpodobný sedmý díl, v němž bychom se měli pustit do záchrany členů rodiny ze spárů sekty. Novinkami má být nejenom časový limit na záchranu, ale i fakt, že někteří unesení mohou zemřít, což ovlivní podobu konce. Blackbird se potýkal s problémy, nyní má být však na dobré cestě k vydání. Kdy? Možná už příští rok.
Druhý projekt Maverick, zasazený do aljašské divočiny, byl podle aktuálních informací Insider Gamingu zrušen. Mělo jít o na multiplayer zaměřenou extrakční PvPvE střílečku.
Ubisoft však okamžitě začal pracovat na nové verzi s kódovým označením Kodiak, která staví na základech zrušeného Mavericku. Podle interního popisu má jít o střílečku v otevřeném světě, v němž „hlavní roli hrají interakce hráčů a příběhy utvářené samotnými hráči“. Projekt aktuálně přešel z koncepční fáze do vývoje, jeho vydání je však léta vzdálené.
„Po Himálaji, pravěku, americké Montaně a postapokalyptické pustině nás tentokrát tvůrci berou na fiktivní ostrov Yara, jehož předobrazem je skutečná Kuba a její autoritářský režim. Vaším cílem není nic menšího než zažehnout plamen revoluce a svrhnout diktátora Antóna Castilla, který v rámci vyššího dobra terorizuje její obyvatele,“ napsali jsme v recenzi Far Cry 6.