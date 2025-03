Ubisoft chystá dvě hry Far Cry. Vývoj jedné restartoval

Far Cry 5: Dead Living Zombies | foto: Ondřej Zach

Dva nové díly vznikají pod kódovými označeními Blackbird a Maverick. Blackbird je další řadový díl, tedy interní označení pro Far Cry 7. Úplně tradiční díl to ovšem nebude, vývojáři experimentují se zažitou formulkou. Hráči totiž budou mít pouhé tři dny herního času na to, aby zachránili svoji rodinu z rukou jakéhosi kultu. Změnami projdou také způsob pohybu, jako je přelézání objektů a skluzy, či práce s inventářem.

Naproti tomu Maverick započal svůj život jako multiplayerová část Far Cry 7, přičemž v roce 2023 se z něj stal samostatný projekt. Má to být extrakční střílečka zasazená na Aljašku, v níž se hráči potýkají s divokou zvěří, vojáky a samozřejmě dalšími hráči. A právě tento projekt byl podle insidera Toma Hendersona, o němž víme, že má novinky ze zákulisí Ubisoftu z první ruky, restartován.

„Poslední hřebíček do rakve prý přišel poté, co se specializovaný technický tým s názvem Talisker (také staré kódové označení Far Cry 7, než se rozpadl na dva samostatné projekty) koncem prosince přesunul z Mavericku, aby se plně věnoval Blackbirdu a zajistil, že projekt bude pokračovat po správné cestě,“ píše Insider Gaming.

Far Cry 6 Far Cry New Dawn

Přesné důvody restartování projektu prozatím nevypluly na povrch, má se ovšem za to, že je to v souladu s novou strategií Ubisoftu, který chce zefektivnit týmy a soustředit se na klíčové značky. Ubisoft se totiž po loňském neúspěšném roku topí v problémech.

A zatímco Maverick se vrací k rýsovacím prknům, Blackbird vyjde podle těch nejoptimističtějších informací nejdříve v roce 2026.

Prozatím poslední díl – Far Cry 6 – vyšel v říjnu 2021, přičemž jeho předobrazem se stal autoritářský režim na Kubě. Cílem je zažehnout plamen revoluce a svrhnout diktátora Antóna Castilla, který v rámci vyššího dobra terorizuje obyvatele. Recenzi si můžete přečíst zde. Co se prodejů týče, poslední oficiální údaj hovoří o více než deseti milionech prodaných kopií za první fiskální rok.