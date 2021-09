Far Cry 6 chystá i mise zdarma. Týkají se Ramba a Stranger Things

Jestli něco série Far Cry umí, jsou to skvělí záporáci. Z dřívějška víme, že si majitelé Season Passu zahrají v DLC za ikonické padouchy z minulých dílů. První na řadu přijde v listopadu Vaas, v lednu 2022 bude následovat Pagan Min a povedený trojlístek uzavře v březnu Joseph Seed. Držitelé Season Passu získají jako bonus ještě plnou verzi Far Cry 3 Blood Dragon.

Pár drobků ovšem zbude i na ty, kteří mají „jen“ základní hru a určitě potěší, že zaštítěny budou známou licencí. První mise, hratelná sólo i v kooperaci, se jmenuje Danny and Dani vs Everybody a hrát budeme za filmového drsňáka Dannyho Treja.

V misi Rambo: All the Blood se bohužel nepředstaví přímo Sylvester Stallone. Hrát budeme za těžce ozbrojeného fanouška Ramba v akci, které připomene osmdesátkové blockbustery. A konečně Stranger Things a mise The Vanishing. Vyprávíme se do světa Upside Down hledat jezevčíka Choriza. Poslední DLC vyjde příští rok v březnu, tedy příhodně okolo premiéry očekávané nové řady seriálu Stranger Things 4.

Far Cry 6 vychází 7. října na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Lunu a Stadii. Tvůrci slibují nejenom dosud největší otevřený svět v sérii, ale i nové postupy, které se týkají možnosti sklonit zbraň a postupovat obezřetně.