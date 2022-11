Far Cry 6 dostane ujetý přídavek. Potkáme se v něm s mimozemšťany

Zatímco u hlavních dílů série Far Cry se tvůrci snaží vytvořit co nejrealističtější prostředí, v následných přídavcích se nebojí pořádně odvázat. V posledním, šestém dílu věnovali obrovskou porci snahy replikování prostředí Kuby včetně jeho unikátní fauny, architektury a dokonce i domorodých jazyků. A díky tomu se jim podařilo vytvořit skutečně pohlcující prostředí. Že v něm nemůžete dělat nic jiného než střílet po stovkách nepřátel, je už druhá věc (viz naše recenze).

Nepřátelé ve hře budou tvořeni krystaly.

Na začátku nadcházejícího DLC Lost Between Worlds ovšem na fiktivní ostrov Yara dopadne poničená mimozemská loď a hlavního hrdinu přenese do jiné dimenze. Na cestě za nalezením pětice ztracených krystalů, pomocí nichž může loď opravit, proleze hlavní hrdina Dani létající pevnost, podmořské město nebo třeba vstoupí do nitra sopky. Nový příběh (jestli se tomu tedy tak dá vůbec říkat), bude obsahovat patnáct misí, v jejichž splnění vám budou bránit krystaličtí nepřátelé, humanoidní i zvířecí.

Lost Between Worlds vychází již 6. prosince a bude stát zhruba pět set korun. A to i v případě, že jste si zaplatili za season pass, protože toto DLC již není jeho součástí.