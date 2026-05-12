Z perníkové varny do pustiny. Hvězda Breaking Bad míří do Falloutu

Ondřej Zach
  13:25
Seriál Fallout, který vznikl na motivy slavné herní série, se těší i po odvysílání druhé řady velké divácké přízni. Fanoušci se v třetí sérii dočkají nové postavy, kterou ztvární Aaron Paul.

Aarona Paula proslavila role dealera a vařiče pervitinu Jesseho Pinkmana v oceňovaném seriálu Breaking Bad (Perníkový táta), hráči si ho však jistě pamatují i ze zábavné béčkové adaptace Need for Speed.

V hlavních rolích seriálu Perníkový táta se objevili herci Bryan Cranston a Aaron Paul.
Z filmu Otcové a dcery (Aaron Paul)
Z filmu Need for Speed
Aaron Paul
67 fotografií

Má Aaron Paul nějaký vztah ke značce Fallout? Spíš ne. Před šestnácti lety se zjevil jako celebrita na párty související s vydáním hry Fallout: New Vegas. Dva roky zpátky se objevil na premiéře seriálu Fallout, z níž byl nadšený a režisérovi Nolanovi naznačil, že by si v něm rád zahrál.

Ve druhé řadě to ještě nevyšlo, objeví se však ve třetí. Jaké role se zhostí, prozatím není známo. O třetí sezoně víme jen to, že se jedna dějová linie bude odehrávat v Coloradu. Nepokrývá tedy žádnou z vydaných her, tvůrci tak mají zcela volné ruce. Natáčení už má v tuto chvíli probíhat, na výsledek si diváci počkají zřejmě až na konec příštího roku.

Ve třetí řadě se vrací trojice hlavních hrdinů, tedy Ella Purnell (Lucy), Walton Goggins (The Ghoul) a Aaron Moten (Maximus). Mezi stálé postavy byli navíc povýšeni Annabel O’Hagan (Steph) a Dave Register (Chet).

Postapokalyptická senzace

Seriálový Fallout na Amazon Prime Video se stal senzací předloňského roku. Během prvních šestnácti dnů ho vidělo 65 milionů diváků, což z něj učinilo druhou druhý nejsledovanější pořad v historii platformy Prime – hned po Pán prstenů: Prsteny moci. Skvěle si vede i druhá řada. V současnosti už sledovanost Falloutu přesáhla 100 milionů diváků.

