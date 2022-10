Značka Fallout slaví 25 let, stáhněte si zdarma třetí díl s datadisky

Konzervativní fanoušci sice tvrdí, že jediné pořádné Fallouty jsou první dva díly a že přechod do 3D sérii zničil, tím se však nenechte zviklat.

Fallout 3 nabízí souboje v reálném čase i na tahy, volba je na vás.

Pravda, Fallout 3 připomíná spíš postapokalyptický Oblivion než původní konverzační RPG s tahovými souboji, to ale nemusí automaticky znamenat, že je špatný. „Má své mouchy a některé chyby jsou naprosto dětinského charakteru. Svou komplexností a propracovaností ale dokáže mnohé posadit na zadek a především je z něj cítit, že si autoři dali nesmírně záležet,“ psali jsme v dobové recenzi a platí to dodnes.

S vámi vytvořeným hrdinou se vydáte na průzkum zničeného Washingtonu a blízkého okolí hledat informace o ztraceném otci. Anebo se také můžete na hlavní dějovou linku vykašlat a jen se toulat po perfektně vymyšleném světě a plnit desítky nepovinných úkolů.

Jen si na to uvolněte spoustu času – kromě samotné hry, jejíž dohrání zabere nějakých padesát hodin, totiž Epicem rozdávaná verze obsahuje i pětici datadisků Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout a Mothership Zeta, které hru ještě o několik desítek hodin přifouknou.

Fallout 3 v GOTY edici si zdarma můžete přidat do knihovny na tomto odkazu, poté vám zůstane napořád. A když už tam budete, přihoďte si do knihovny i retro RPG Evoland. Jen pozor, máte na to čas jen do čtvrtka 27. října, poté akce končí.