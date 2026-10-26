Třetí řada seriálu Fallout na Prime Video stále nemá datum vydání (spekuluje se nejdříve o květnovém termínu). Jedno je však jisté – ještě před ní vyjde na téže platformě reality show nazvaná Fallout Shelter: The Experiment. Premiéru bude mít 13. ledna, přičemž v den premiéry budou dostupné první čtyři epizody z plánovaných deseti.
Informace o náplni jsou prozatím strohé. Víme, že soutěžící budou uzavřeni v jednom z vaultů, v němž budou muset prokázat „schopnost přežít apokalypsu“. To má vyžadovat nejenom fyzickou, ale i mentální odolnost, přičemž soutěžící se mají potýkat i s řadou dilemat. Vítěz si odnese milion dolarů.
Zpracování mají pod palcem Studio Lambert, které stojí například za soutěží Hra na oliheň: Výzva, a tvůrci seriálu. A podle prvních materiálů se budou držet známé retrofuturistické estetiky. Není to tedy adaptace stejnojmenné hry Fallout Shelter. Slogan z teaseru zní: Svět končí, soutěž právě začíná.
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Co se třetí řady seriálu týče, objeví se v ní nová postava, kterou ztvární Aaron Paul. Vývojem nové hry Fallout bylo pověřeno studio Obsidian, kterému bude vypomáhat Bethesda. Sama Bethesda se do Falloutu 5 naplno pustí až po vydání dalšího dílu The Elder Scrolls.