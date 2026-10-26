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Svět končí, soutěž právě začíná. Chystá se reality show Fallout

Ondřej Zach
  14:20
Fallout Shelter: The Experiment

Fallout Shelter: The Experiment | foto: Prime Video

Fallout Shelter: The Experiment
Seriál Fallout
Seriál Fallout
Seriál Fallout
96 fotografií
Očekávaná třetí řada úspěšného seriálu Fallout nebude jediný televizní přírůstek, na který se mohou fanoušci příští rok těšit.

Třetí řada seriálu Fallout na Prime Video stále nemá datum vydání (spekuluje se nejdříve o květnovém termínu). Jedno je však jisté – ještě před ní vyjde na téže platformě reality show nazvaná Fallout Shelter: The Experiment. Premiéru bude mít 13. ledna, přičemž v den premiéry budou dostupné první čtyři epizody z plánovaných deseti.

Informace o náplni jsou prozatím strohé. Víme, že soutěžící budou uzavřeni v jednom z vaultů, v němž budou muset prokázat „schopnost přežít apokalypsu“. To má vyžadovat nejenom fyzickou, ale i mentální odolnost, přičemž soutěžící se mají potýkat i s řadou dilemat. Vítěz si odnese milion dolarů.

Seriál Fallout

Seriál Fallout

Zpracování mají pod palcem Studio Lambert, které stojí například za soutěží Hra na oliheň: Výzva, a tvůrci seriálu. A podle prvních materiálů se budou držet známé retrofuturistické estetiky. Není to tedy adaptace stejnojmenné hry Fallout Shelter. Slogan z teaseru zní: Svět končí, soutěž právě začíná.

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Co se třetí řady seriálu týče, objeví se v ní nová postava, kterou ztvární Aaron Paul. Vývojem nové hry Fallout bylo pověřeno studio Obsidian, kterému bude vypomáhat Bethesda. Sama Bethesda se do Falloutu 5 naplno pustí až po vydání dalšího dílu The Elder Scrolls.

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